Süs havuzlarında tehlikeli serinlik

"O kurnadan bu kurnaya"

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sıcaktan bunalan çocuklar yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı.

İslahiye´de, hava sıcaklığı 40 derecelere yaklaşırken, özellikle güneş altında durmak imkansızlaşıyor. Sıcaktan bunalan yetişkinler ağaç gölgelerinde zaman geçirirken, çocuklar ise parklardaki süs havuzlarına girerek serinliyor. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, görevlilerin tüm uyarılara rağmen süs havuzlarında serinlemeye devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-07-23 14:00:25



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