Hayvan hırsızları suçüstü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’in Nizip ilçesinde durumundan şüphelenilip durdurulan 4 şahsın yanında bulunan hayvanların çalıntı olduğu tespit edildi.

Nizip polis ekiplerince Menderes Mahallesi'nde durdurulan 4 şahsın yanında bulunan hayvanların çalıntı olduğu tespit edildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerin üzerinden 1av tüfeği,1 kurusıkı tabanca ve 3 kesici alet ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.