61 yıllık cezaevi halk kütüphanesi oldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 1958 yılında faaliyete giren 40 kişilik cezaevi, halk kütüphanesine dönüştürüldü.

Gaziantep’in İslahiye ilçesi Hacıali Öztürk Mahallesi'nde 1958 yılında 40 kişi kapasiteli 4 koğuşla faaliyet göstermeye başlayan cezaevi, geçtiğimiz yıl Adalet Bakanlığının aldığı kararla kapatıldı. 61 yıl mahkumları ağırlayan cezaevi, bundan sonra kitaplara ev sahipliği yapacak.

Sebiha Aziz Bali Halk Kütüphanesi olarak hizmet verecek olan eski cezaevi de bir koğuş eski halini korurken, diğer koğuşlar ise kitaplarla dolacak.

Sebiha Aziz Bali Halk kütüphanesinin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Milliyetçi Harekat Partisi Milletvekili Muhuttin Taşdoğan, AK Parti Gaziantep 26. Dönem Milletvekili Şamil Tayyar, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfü Kotan, İslahiye Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jnadarma Bölük Komutanı J. Binbaşı Ümit Tahta ve daire amirleri katıldı.

Kültür ve Turizim Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan '' Bugün burada bir kütüphanenin açılışı var. Geçmişte burada insanlar mahpusken, ruhlarını hür bırakacak olan kitaplardı" dedi.

Protokol üyeleri, daha sonra kütüphanenin açılışını yaparak kütüphaneyi gezdi. Program yemek sonrası yesemek açık hava müzesi programı ile son buldu.

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