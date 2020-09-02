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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğru Araban’ın sorunları için Cumhurbaşkanı ile görüştü

İHA

Doğru Araban’ın sorunları için Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti’ye yeni katılan belediye başkanları ile görüştüğü toplantıda Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçenin kalkınmasında öncelikli olan talepleri anlatıp, destek istedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile görüştüğü toplantıda konuşan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ilçenin kalkınmasında öncelikli olan başlıca sorunlarını anlatıp destek istediğini belirtti.
Araban ilçesindeki çalışmaların hız kazanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istediğini belirten Doğru, ’’Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile yaptığı görüşme sırasında ilçemizin kalkınmasında öncelikli olan taleplerimi anlattım. Araban ilçesi Belediye Başkanı olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Araban Ovasındaki kuru tarım yapılan alanlarda sulu tarıma geçilip hem ülke hem bölge hem de ilçe ekonomisine katkı sağlanması için bir an önce Çat Boğazı Barajının yapılması, ilçe merkezinde kentsel dönüşüm projesi, organize sanayi ve organize sanayi içerisinde küçük sanayi, işsizlik konuları ve ilçedeki tüm sorunlar hakkında bilgiler verip destek istedim. Allah’ın izni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın destekleri ile Araban Belediyesi olarak ilçemizin gelişimi için hazırladığımız projelerimizin hız kazanacağı inancındayım’’ diye konuştu.
Toplantıya ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da katıldı.

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