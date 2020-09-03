Araban’da yağmur suları hattı toplantısı

Araban ilçe Belediyesinde, projesi tamamlanan ve yakında başlanacak olan yağmur suyu hattı ile ilgili toplantı yapıldı.

Projesi tamamlanan ve yakında başlanacak olan yaklaşık bin 500 metre yağmur suyu hattı ile ilgili toplantı düzenlendi.

Toplantıyla ilgili bilgi veren Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ’’Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi GASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karadağ, İşletmeler Daire Başkanı Uğur Topal, İşletmeler Teknik Şube Müdürü Metin Marangoz ve Araban Şube Müdürü Çağrı Arpaçay’ın katılımıyla belediyemizde gerçekleştirdiğimiz toplantıda, projesi tamamlanan ve yakında başlanacak olan yaklaşık bin 500 metre yağmur suyu hattı ile ilgili toplantıda, uzun yıllardan beri her kış mevsimlerinde her yağmur yağışında ilçe merkezindeki yağmur suyu hattının yetersizliği yüzünden cadde ve sokaklar göle dönüyordu. Bugünkü toplantımızda ilçemizin öneli sorunlarından olan yağmur suyu hattı yenilenmesi konusunda belediyemizde yaptığımız istişare toplantısı sonucunda alınan karar ile en kısa zamanda başlayacak olan yağmur suyu hattı çalışmalarımız tamamlandığında bu sorun çözülecek’’ dedi.

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