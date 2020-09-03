Tahmazoğlu sosyal medya yarışmalarıyla ödüllendiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tahmazoğlu sosyal medya yarışmalarıyla ödüllendiriyor

İHA

Tahmazoğlu sosyal medya yarışmalarıyla ödüllendiriyor

Şahinbey Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden sorulan sorulara doğru cevap veren ve çekilen kura sonrasında dizüstü bilgisayar kazanan vatandaşlara Tahmazoğlu hediyelerini verdi.
Sosyal Medya üzerinden sorduğu sorulara doğru cevap veren vatandaşlara çeşitli hediyeler veren Şahinbey Belediyesi, bu geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Şahinbey Belediyesi, Instagram hesabından ‘Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında kaç Türk şirketi var’ sorusuna katılan ve doğru cevap veren vatandaşlar arasından çekilen kura sonrasında 10 kişi dizüstü bilgisayar kazandı.
“Hediyeler vermeye devam edeceğiz”
Dizüstü bilgisayar kazanan vatandaşları makamında ağırlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Sosyal medya üzerinden çeşitli sorular sorarak vatandaşlarımıza çeşitli hediyeler veriyoruz. Özellikle Covid19 salgını döneminde evlerinde kalan vatandaşlarımızı, evlerinde kalmalarına teşvik için bu tür bir çalışma başlatmıştık ve çeşitli hediyeler vermiştik. Düzenlemiş olduğumuz yarışmalara ilgi ve talebin fazla olduğu gördük ve devam ettirme kararı aldık. Her hafta sonu sorular sorarak çeşitli hediyeler vermeye devam edeceğiz. Bu yarışmamızda ‘Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında kaç Türk şirketi var’ sorusunu sorduk ve doğru cevaplayan 10 vatandaşımıza diz üstü bilgisayar hediye ettik. Bu yarışmaları Instagram üzerinden yapmaya devam edeceğiz. Doğru cevap veren yarışmacılarımızı da ödüllendireceğiz” dedi.
“Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz”
Dizüstü bilgisayar kazanan Yasin Özaslan, hediyesini aldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, “Başkanımızın sosyal medya üzerinden sorduğu soruya doğru cevap vererek bilgisayar kazandım. Bilgisayarın derslerimde çok faydalı olacağını düşünüyorum Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Hediye kazanan vatandaşlardan Elif Albayram adına ödülünü almaya gelen Hatice Albayram isimli vatandaş, “Bu hediyenin bize çıkacağını hiç tahmin etmiyordum. Bizim için çok güzel bir sürpriz oldu. Çevremizden hep duyuyorduk. Çanakkale, top, kitap ve daha başka birçok hediye kazandıklarını söylüyorlardı. Başkanımız bizi çok güzel ağırladı ve hediyemizi verdi. Kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Kazandığı dizüstü bilgisayarı kardeşine hediye edeceğini ifade eden Burçu Çöplü, “Belediyemizin diz üstü bilgisayar hediyeli yarışmasına katıldım. Ben üniversiteye giderken diz üstü bilgisayarım yoktu. Çok zorluk çekmiştim. Kardeşim bu yıl üniversiteye başlayacak ben onun için yarışmaya katıldım ve yarışmaya 45 bin kişi katılmıştı. Bana çıkacağını hiç düşünmüyordum. Ama bana çıkınca çok sevindim. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Dizüstü bilgisayar kazanan Irmak Sinem Ülger’in annesi Aynur Ülger ve kız kardeşi Gizem Nur Ülger, Mehmet Tahmazoğlu’ndan Irmak ile görüntülü olarak görüşmesini istedi. Tahmazoğlu Irmak ile görüntülü konuşarak, sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uluslararası Gastroantep hasat günleri bu sene dijital ortamda Gastronominin kalbi Gaziantep’te atacak
YEREL HABERLER Uluslararası Gastroantep hasat günleri bu sene ...
Gaziantep´te, 655 polisle 12 saat sürecek dev operasyon başladı
YEREL HABERLER Gaziantep´te, 655 polisle 12 saat sürecek dev ...
Gaziantep’te 655 polisin katılımıyla narkotik operasyonu başlatıldı Helikopter destekli operasyonda 30 ayrı adrese baskın yapıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 655 polisin katılımıyla narkotik ...
Araban’da yağmur suları hattı toplantısı
YEREL HABERLER Araban’da yağmur suları hattı toplantısı
Haci Şahin AK Parti’den aday
YEREL HABERLER Haci Şahin AK Parti’den aday
Savunma sanayinin liderlik okulu SAHA MBA Programının açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Savunma sanayinin liderlik okulu SAHA MBA Programının ...
ALGSPOR başarılı hocasıyla sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER ALGSPOR başarılı hocasıyla sözleşme yeniledi
Sasa Mehmet Erdemoğlu Kreş ve Gündüz Bakım evi inşaatının temeli atıldı
YEREL HABERLER Sasa Mehmet Erdemoğlu Kreş ve Gündüz Bakım evi ...
Avrupa Coğrafya Olimpiyatları Sanko Okulları öğrencileri Türkiye’yi EGEO2020’de temsil etti
YEREL HABERLER Avrupa Coğrafya Olimpiyatları Sanko Okulları ...
İslahiye'de tehlikeli serinlik
YEREL HABERLER İslahiye'de tehlikeli serinlik
Beton mikser devrildi, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Beton mikser devrildi, sürücü yaralandı
Akşam eve gelmeyen çoban kayalıkların arasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Akşam eve gelmeyen çoban kayalıkların arasında ölü ...
Düşüp, başını kayaya çarpan çoban hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Düşüp, başını kayaya çarpan çoban hayatını kaybetti
Gagiad E-ihracat’ı değerlendirdi
YEREL HABERLER Gagiad E-ihracat’ı değerlendirdi
Askeri lojmanların karşısına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu Fünye ile patlatılan şüpheli paketten eski ayakkabı çıktı
YEREL HABERLER Askeri lojmanların karşısına bırakılan şüpheli paket ...
Gaziantep’in yeni hedefi Bulgaristan pazarı
YEREL HABERLER Gaziantep’in yeni hedefi Bulgaristan pazarı
İhracatçılara Amerika’da çözüm ortağı Türk şirketlerine, ABD marketlerinin kapıları açılıyor Türkiye’den New York’a bir başarı hikayesi
YEREL HABERLER İhracatçılara Amerika’da çözüm ortağı Türk ...
Sahte altın basan atölyeye baskın: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Sahte altın basan atölyeye baskın: 1 gözaltı
Sahte altın üreten atölyeye baskın
YEREL HABERLER Sahte altın üreten atölyeye baskın
Komşu iki ailenin bıçaklı kavgası: 4 yaralı, 3 gözaltı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Komşu iki ailenin bıçaklı kavgası: 4 yaralı, 3 ...
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye´de çocukları kaçırmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK/YPG, Suriye´de çocukları kaçırmaya ...
Gaziantep'te kuzenlerin bıçaklı kavgası: 1'i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kuzenlerin bıçaklı kavgası: 1'i ağır 4 ...
Büyükşehir personellerinden immün plazma bağışı Türkiye’de kurumsal anlamda bir ilk Şahin: Virüs değil, iyilik yayılacak
YEREL HABERLER Büyükşehir personellerinden immün plazma ...
Doğru Araban’ın sorunları için Cumhurbaşkanı ile görüştü
YEREL HABERLER Doğru Araban’ın sorunları için Cumhurbaşkanı ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X