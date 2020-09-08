Doğalgaz borusuna bağladığı iple intihar etti



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te yaşayan Samet G., (20) henüz bilinmeyen bir nedenle, doğalgaz borusuna bağladığı iple kendini asarak, intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Çağdaş Mahallesi'nde meydana geldi. Samet G., babasına ait iş yerinden çıkarak eve geldi. Ailesinin evde olmadığı sırada, odadaki doğalgaz borusuna bağladığı iple kendini asan Samet G. yaşamına son verdi.

Eve gelen ailesi tarafından cansız bedeni bulunan Samet G.'nin cesedi, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep GAZİANTEP (DHA)

2020-09-08 16:02:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.