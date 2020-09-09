Asırlık geleneği mağarada sürdürüyorlar



Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te asırlık kendir (halat) geleneği, Sulu Mağara'daki el yapımı tezgahlarda üretilerek yaşatılmaya devam ediyor. Kendir ustaları, günde 50 kilometreye yakın yol yürüyerek 150 kilo kendir üretiyor.

Kılınçoğlu Mahallesi'ndeki ustalar, fabrikalardan temin ettikleri atık ipliklerle, ilerleyen teknolojiye rağmen mağaralarda nemli ortamda, el yapımı tezgahlarda kendir üretiyor. Üretilen kendirler file, hamak, balıkçı ağı ve çeşitli malzemeleri bağlamada kullanılıyor. Ahşaptan yapılmış çıkrıkla çalışan ustalar, aralarında çocukların da bulunduğu çalışanlarla ipleri tezgahlar arasında koşarak sarıp kendire dönüştürüyor. Bir asırlık geçmişi bulunan kendirciliği yoğun çabayla yaşatan kendirciler, günde yaklaşık 50 kilometre yol yürüyerek, 150 kilogram civarında kendir üretiyor.

'SABAH BAŞLAYIP AKŞAMA KADAR YÜRÜYORUZ'

Sabahın erken saatlerinden akşama kadar yürüdüklerini söyleyen ustalardan Nusret Beyaz, "Biz burada kendircilik işi ile uğraşıyoruz. Fabrikalardaki atık ipleri toplayarak değerlendiriyoruz. Gaziantep ve çevre illerden gelen ipleri eşit paylara bölerek paylaşıyoruz. Burada fitil yapılarak toplanıyor. Sağlandıktan sonra müşteriye yolluyoruz. Sabah 7'de başlayıp akşam 5'e kadar hiç durmadan yürüyoruz ve yaklaşık 100-150 kilogram kendir üretiyoruz" diye konuştu

'50 KİLOMETRE YOL YAPIYORUZ'

50 kilometre yol yaptıklarını ve 150 kilogram üretim yaptıklarını ifade Cuma Demir ise, "Biz Sulu Mağara'da üretim yapıyoruz. Topladığımız atık ipleri çuval ağzı, çamaşır ipi, kurutmalık ipi gibi malzemeleri çıkarıyoruz. Kurduğumuz makineyi el gücü ile döndürerek yapıyoruz. Günlük 50 kilometre yol yaparak, 150 kilogram üretim yapıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI,Kadir GÜNEŞ

2020-09-09 08:38:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.