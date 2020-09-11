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GastroAntep Festivali, fıstık hasadı ve şire yapımı ile başladı

DHA

GastroAntep Festivali, fıstık hasadı ve şire yapımı ile başladı


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü yapılan ve dijital olarak düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) fıstık hasadı ve şire yapımı ile başladı.
Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortamda yapılacak olan festivale yurt dışı ve yurt içinden gelen dünyaca ünlü şefler, canlı yayınlar ile katılara vatandaşlarla buluşacak.
Gastronomi Festivalinin, Batalhöyük'te yapılan açılışına, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili  Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, STK başkanları ve ünlü şeflerin katılımı ile fıstık hasadı yapılarak başladı. Bölgede bulunan fıstık bahçesine giden protokol üyeleri, ağaçlardan fıstık topladı. Fıstık hasadının ardından toplanan üzümlerle yapılan sucuk, muska, dilme, pekmez gibi ürünlere verilen genel isim olan 'şire' yapıldı. Protokol üyeleri iplere dizilen fıstık ve cevizleri tatlandırarak güneşte kurumaya bıraktı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ayrıca alanda bulunan, biber, patlıcan ve kabakları tohumlarını temizledi.
'BU LEZZETLERİN ARKASINDA EMEK, SABIR VE İNOVASYON VAR'
Fatma Şahin, kentteki lezzetlerin toprak ve güneşle bütün halinde olduğunu söyledi. Topraktan ve güneşten gelen ürünleri emek, sabır ve inovasyon ile dünya lezzetleri haline getirdiklerini ifade eden Şahin, her ürünün bir hikayesi olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Burada bir hikaye ve şehrin geçmişi var. Pandemiden sonra yeni bir dünya kuruluyor. Bu yeni dünyanın kodlarını çok iyi görmemiz lazım. Yerellik, doğallık, dijitalleşme ve tasarım yeni dünyada en önemli başlıklar olacak. Bununla beraber bereketli hilal daha önemli hale gelecek. Buradaki her şeyin bir hikayesi var. Şirenin hikayesini görmek için toprağa bakmak gerekir. Bereketli topraklar olmazsa bu üzün yetişmez ve bu şire elde edilmez. Bunun arkasında büyük bir emek var. Üzüm suyu hazır olunca fıstıklar iğne ile tek tek diziliyor. Yani bu lezzetler kolay elde edilmiyor. Bu lezzetlerin arkasında sabır inovasyon ve gayret var. Yine aynı şekilde güneşe de ihtiyacımız var. Güneşin D vitamini olmazsa lezzetli kurutmalıklarda olmaz. Hepsi birleşince büyük bir sağlığa ve lezzete dönüşüyor. Aslında Gaziantep aşıyı buldu. Bu doğal ürünlerden yediğimiz zaman bağışıklığımız güçleniyor´'
'GAZİANTEP BEREKETLİ TOPRAKLARIN OLDUĞU BİR YER'
Gaziantep Valisi Davut Gül ise bu yıl pandemi nedeniyle dijital yapılacak olan festival ile ilgili bu tür etkinliklerin sürekli olmasının önemine dikkat çekti.
Vali Gül, pandemi kurallarına olabildiğince uyularak festivalin yapıldığını belirterek, "Gaziantep bereketli toprakların olduğu bir yer. Geçen sene daha büyük ve kapsamlı bir festival oldu ancak bu yıl pandemiden dolayı daha çok dijital ortamda bu festivali vatandaşlarımızla buluşturmak istiyorlar. Bugün burada hasat şenliği yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından gelen şefler bu hasada katılarak kentin ürünlerini toprakta görüyorlar. Bugün fıstık hasadı yaptık. Ardından şire yapımına geldik. Burada tüm geleneksel tatların yapımı var. Güzel bir etkinlik oldu. Önemli olan bu etkinliklerin her yıl devam etmesi. Bu sene ise olabildiğinde pandemi kurallarına uyarak bunu yapmaya çalışıyoruz'' diye konuştu.
Öte yandan festivalin ünlü şeflerin canlı yayınlarla gerçekleştireceği paneller ile devam edeceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-09-11 14:45:41

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