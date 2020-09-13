Gaziantep'te PKK operasyonu şüphelileri adliyede

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, geçen 9 Eylül günü, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında kent merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda çeşitli dokümanlar ele geçiren polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından ismi açıklanmayan şüpheliler, öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-09-13 13:36:15
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