Gaziantep'te kameradan belirlenerek yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, bir evden para kasası, bir araçtan çanta ve lokantada bir kişinin masada unuttuğu cüzdan ve telefonu çalan 4 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde kentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmada 3 hırsızlık olayının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameraları tek tek araştırıldı. Polis ekiplerinin araştırmasında araçtan, evden ve açık alandan hırsızlık yapan 4 kişinin kimliği belirlendi. Adreslerinin tespit edilmesi sonrası düzenlenen baskınla yakalanan ismi açıklanmayan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-09-15 18:06:18



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