MHP'nin Tabipler Birliği tepkisi MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan: “Türk Tabipler Birliği şer odaklarıyla birlikte olmuştur” “Türk Tabipler Birliği’nin kapatılması gerekiyor”

MHP Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipler Birliği’nin kapatılmasının ülkeye yararlı olacağını söyledi.

MHP Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, "Türk Tabipler Birliği kapatılsın” sözlerine destek verdi. Taşdoğan, Türk Tabipler Birliğinin adındaki Türklükten başka Türklüğünün kalmadığını vurgulayarak, Türk Tabipler Birliği’nin Türk milletinin karşısında duran şer odaklarıyla birlikte yürüdüğünü ifade etti. Bu oluşumun mesleğini icra etmediğini belirten Taşdoğan, Türk Tabipler Birliği’nin kapatılmasının ülke için yararlı olacağını söyledi.



“Türk milletinin karşısındaki şer odaklarıyla hareket ediyorlar”

Milletvekili Taşdoğan, “Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi, Türk Tabipler Birliğinin adındaki Türklükten başka Türklüğü kalmamıştır. Türk düşmanlarının odaklandığı her yerde Tabipler Birliği var. Türk Tabipler Birliği’nin merkez konsey yöneticileri FETÖ varken FETÖ’yle beraber Ergenekon davalarına giriyorlardı. 15 Temmuz’da nerede olduklarını biliyoruz. 2008 yılında İstanbul Tabip Odasının genel kurulunda yapılan tabipler birliği başkanının yaptığı konuşmayı unutmamak gerekiyor. 'Az Kürtçülük yaptım, daha çok Kürtçülük yapmam gerekiyor' şeklindeki açıklamaları unutulmamalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’e huzur güven için girerken 'Bu bir halk sağlığı sorunudur' dediler. Ermeni tezine imza koyan Tabipler Birliği üyeleri olduğu, hendek kazma sıralarında kepçenin üzerinde bu odanın üyeleri vardı. Bunun gibi çok örnek sayabiliriz. Bunlar hiçbir zaman Türk Milletinin yanında durmadılar. Tam tersi her zaman Türk Milletinin düşmanlarının yanında durdular. Tabiplik, hekimlik mesleğiyle ilgili, sağlık çalışanlarıyla ilgili yapması gerekenleri yapmaktan uzak. Tam tersine şer odaklarıyla birlikte olmuştur. Bunun için kapatılması gerekiyor” diye konuştu.

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