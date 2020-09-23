Minik öğrenciler için 34 bin eğitim kitabı ve boyama seti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, okul öncesi eğitime başlayan minik öğrencilere kitap ve boyama seti hediye etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ile birlikte okulları ziyaret ederek, okul öncesi eğitim için öğrencilere ve öğretmenlere 23.000 set, toplamda ise 345.000 okul öncesi eğitim kitabı ve boyama seti hediye etti.

"Okul öncesi eğitimi önemsiyoruz"

Başkan Tahmazoğlu, öğrencilerin eğitime hazır hissetmelerini sağlamak amacıyla kitap ve boyama seti hediye ettiklerini belirterek, "Çocuklarımız; özgüveni yüksek, yetenekleri gelişmiş ve eğitime kendilerini hazır hissetmeleri için okul öncesi eğitim çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak, şuurlu bir gençlik yetiştirmek için 23.000 eğitim seti, toplamda ise 345.000 okul öncesi eğitim kitabı ve boyama seti hediye ediyoruz. Öğrencilerimizin eğitimde fırsat eşitliğini yakalaması, zengin yoksul şeklinde bir yorumun ve görüşün oluşmaması için tüm öğrencilerimize kitap setlerimizi ve boyama setlerimizi dağıtıyoruz. Şimdiden öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi

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