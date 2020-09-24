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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Maruf ANKA’ya hayran kaldı

İHA

Bakan Maruf ANKA’ya hayran kaldı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ni ziyaret eden Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (IKBY) Devlet Bakanı, Irak Türkmen Cephesi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, ANKA Hastanesi’ne hayran kaldığını dile getirerek, Gaziantep’te böyle donanımlı bir hastanenin bulunmasının kendileri için avantaj olduğunu söyledi.
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (IKBY) Devlet Bakanı, Irak Türkmen Cephesi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ve beraberindeki heyet, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanvekili Uzman Dr. Av. Cengiz Bayram, Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ ve Yurtdışı Koordinatörü Dr. Baran Sönmez tarafından karşılanan heyet hastaneyi gezdi. Hastane yetkililerinden tıbbı yaklaşım, tedavi alanları, hasta alt yapısı ve sağlık turizmi çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Maruf, ANKA Hastanesi'ni çok beğendiğini ifade etti.
Gaziantep’te böyle donanımlı bir hastanenin bulunmasının kendileri için büyük bir avantaj olduğunu belirten Bakan Maruf, “ANKA Hastanesi yönetimi bizi daha önce ziyaret ederek, iş birliğine hazır olduklarını belirtmişlerdi. Biz de, iadeyi ziyarette bulunmak ve ANKA Hastanesi’ni görmek istedik. ANKA Hastanesi’nin her türlü hastalığın tanı ve tedavisini yapabilecek teknik donamına sahip olan uluslararası hasta hizmetine uygun standartlarda kurulmuş olduğunu gördük. Hastanede özellikle diyabet hastalarının iyileşmesine olanak sağlayan metabolik cerrahi konusunda yapılan çalışmalar takdir edilecek düzeyde. Hastanenin ülkemize olan yakınlığı bizi ayrıca mutlu ediyor. Sağlık alanında yapılacak iş birliğinin iki ülkeye de katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.
Sağlık alanında Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak istediklerini söyleyen Uzman Dr. Av. Cengiz Bayram, “Türkiye'nin sağlığını dünyaya tanıtmayı ve Türkiye markasına değer katmayı amaçlıyoruz. Kısa zamanda sadece Türkiye'den değil, yurtdışından gelen hastalar için de şifa dağıtır duruma ulaştık. Bu bizi gururlandırıyor. Bu hizmetten Türkmen vatandaşlarımızın da faydalanmasını istiyoruz. Bu konuda elimizden gelen desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.
Gaziantep’i sağlık turizminin başkenti yapmayı hedeflediklerini ifade eden ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ,“Ülkemiz, ulaştığı kaliteli sağlık hizmeti sunumu sayesinde, hem kendi vatandaşlarına hak ettiği kaliteli sağlık hizmetini sunmakta, hem de hızla gelişen sağlık turizmi potansiyeli ile dünyada en çok tercih edilen ülkeler arasında üst sıralarda yer almaktadır. Biz de, hastane olarak ülkemizin gelişimi için sağlık turizmine büyük önem veriyoruz. Ülkemiz ekonomik açıdan yabancı hastaların tedavi olmaları bakımından oldukça cazip. Gaziantep'i ülkemizde sağlık turizminin başkenti haline getirmek hastane olarak en büyük isteğimizdir” diye konuştu.
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (IKBY) Devlet Bakanı, Irak Türkmen Cephesi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, ziyaret sonunda Gaziantep ANKA Hastanesi yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür ederken, Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetimi de, Bakan Maruf’a nazik ziyaretinden ve ilgisinden dolayı teşekkür etti.

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