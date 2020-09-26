Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest alanında

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Teknofest 2020 yarışlarının ödül töreni için Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'ne giriş yaptı.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve ilk kez Gaziantep'te yapılan Teknofest 2020'de ödül töreni heyecanı yaşanıyor. Stantları gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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