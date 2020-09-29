Şehit Kaymakam Safitürk davasında yargılamaya devam edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Kaymakam Safitürk davasında yargılamaya devam edildi

İHA

Şehit Kaymakam Safitürk davasında yargılamaya devam edildi

Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün makam odasında bombalı saldırı sonucu şehit olmasıyla ilgili beraat eden 8 sanığın yeniden yargılandığı davaya devam edildi. Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan baba Asım Safitürk ile ağabey Ali Haydar Safitürk, dönemin emniyet amirinin olayın sorumlusu olduğunu iddia etti.
Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün şehit edilmesine ilişkin davada Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemece 4 sanığa verilen cezayı hukuka uygun bulurken, beraat eden 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına hükmetmişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde bugün 8 sanığın yeniden yargılamasına devam edildi. 3. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Tahsin Erdaş, Fikret Baği, Vedat Erol, Zinet Erdaş, Mehmet Deniz, Zuhal Dalçin ve avukatları katıldı. İçişleri Bakanlığı ve Mardin Valiliğinden temsilcilerin yer aldığı duruşmayı, şehit kaymakamın babası Asım Safitürk ve ağabeyi Ali Haydar Safitürk ile ailenin avukatlarının yanı sıra Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Safitürk’ün telefonu açılmıyor
Duruşma mahkeme başkanının bir önceki duruşmada verilen kararların yerine getirilip getirilmediğine dair bilgi vermesiyle başladı. Başkan, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın patlama öncesinde binadaki kameraların sökülüp sökülmediğine dair bir bilgilerinin bulunmadığı cevabını verdiğini belirtti. Derik ilçesinde bulunan Çadırkentle ilgili açılan bir soruşturma dosyasının olmadığı bilgisine ulaşıldığını aktaran Başkan, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderilen şehit kaymakam Muhammet Safitürk’ün telefonunun sıvı temasına bağlı olarak oluşan orozyon, aşınma ve kısa devrelerden dolayı açılamadığını söyledi. Duruşmada söz alan sanıklar ise bir önceki beyanlarını tekrar ederek beraatlarını talep etti.

"Neden ambulans helikopter kaldırılmıyor"
Sanıkların ardından söz alan baba Asım Safitürk, yerel mahkemenin verdiği kararı doğru bulmadıklarını söyledi. Dönemin emniyet amirinin görevini yerine getirmediğini belirten Safitürk, “Oğlum patlamanın ardından sağlık ocağına götürülüyor. Devletin kaymakamı için neden ambulans helikopter kaldırılmıyor. Patlamadan sonra 4 saat boyunca oyalanıyorlar. O esnada oğlum kan kaybediyor. Görevlilerin büyük ihmali var. Ben hala emniyet amirinin görevde olmasına şaşırıyorum. Amirin olaydan sonraki hareketleri bizi rahatsız etmiştir. Gerekli tedbiri almayan emniyet amirinden şikâyetçiyim” dedi.

"Aradaki bağlantı bulunmalı"
Duruşmada söz alan Şehit Kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk, “Ceza alan kişi terör örgütüyle bağlantılıdır. Ancak patlamayla ilgili bir bağlantı görmedik. 19 defa Mardin’e gittik. Mahkemede delil sayılması gerekenler delil olarak kabul edilmedi. Patlamadan sonra kardeşimin yakın koruması Mehmet’e ‘Sana neden bir şey olmadı’ diye sordum. O da bana ‘Bu olayı emniyet amiri yaptı’ dedi. Bu cümleyi cenazeden sonra da söyledi. Ancak koruma Mehmet bunu mahkemede ifade etmedi. Emniyet amiri olay yerini karartıyor. Emniyet amiri olay yeri inceleme yapılmadan olay yerini yıkatıyor. Biz bu olayı PKK’lıların yapmadığını söylemiyoruz. Biz aradaki bağlantının bulunmasını istiyoruz. Emniyet amiri bu davada tutuklu yargılanmalıdır” ifadelerini kullandı.
Safitürk ailesinin avukatı Önder Balcı ise, sanıkların ceza almasını istediklerini belirterek, “Hakan Kutluay’ın görevi kötüye kullanmadan ceza aldığı dosya incelenirse Kutluay’ın bu olayla ilgili etkisi görülecektir” şeklinde konuştu. Avukat savunmalarının ardından iddia makamı mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanıkların suç tarihi öncesinde HTS kayıtlarının incelenerek terör örgütü mensuplarıyla bir iletişim kurup kurmadıklarının soruşturulmasını, İlçe emniyet amiri Hakan Kutluay hakkında Derik Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyanın istenmesini, olaydan doğrudan zarar görmeyen Mardin Valiliği, Defterdarlığı ile İç İşleri Bakanlığının dosyadan katılımlarının düşürülmesini talep edildi.
Kısa bir aradan sonra mütalaayı değerlendiren mahkeme heyeti, sanıkların HTS kayıtlarının Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma tarafından incelenerek suç tarihinden önce terör örgütü mensuplarıyla iletişime geçip geçmediklerinin tespit edilmesine, Tahsin Erdaş ile Vedat Erol hakkındaki kovuşturma dosyalarının suretlerinin dosyaya alınmasına, Safitürk’ün koruma polisi tanık Mehmet Kahraman hakkındaki dosyanın incelenmek üzerine istenmesine, incelemesi biten telefonunun katılan vekiline iadesine, Mardin Valiliği ve Defterdarlığının katılan sıfatlarının düşürülmesine, Ali Haydar Safitürk’ün taleplerinin değerlendirilmesine ve bir sonraki duruşmanın 12 Ocak’ta görülmesine karar verdi.

"Emniyet amiri bu olayı PKK ile birlikte yaptı"
Duruşmanın bitmesinin ardından Safitürk ailesi Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Açıklamada konuşan ağabey Ali Haydar Safitürk, ortada büyük bir ihmalin olduğunu kaydetti. O dönemki emniyet amiri olan Hakan Kutluay’ın olayda bir sürü ihmali olduğunu belirten Safitürk, “Bu olayda ismi geçen emniyet amirinin tutuklanması, yargılanması ve olaya katılması gerekmektedir. Çünkü bizzat şehide hakaret eden bir sürü eylem içerisindedir. Şehidin elbisesini, kimliğini, kanlı elbiselerini soruşturmadan kaçırır bir şekilde zamanın kaymakam konağı kalorifercisi ile yani olayla ilgilis olmayan bir kişiyle cenaze günü bize teslim etmiştir. Bu kişi duruşmaya neden katılmıyor? Amir bize hesap soracağını söylemekte ve bizi tehdit etmektedir. En kısa zamanda bunun tutuklanarak bu olayla ilgili yargılanması gerekmektedir. Bu süreçteki tanık beyanları ve elimize geçen belgeler Hakan Kutluay’ın bu olayın organizatörü olduğunu gösteriyor. Bu olayı PKK ile birlikte yaptı” ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı’na seslendi
Mahkeme çıkışı açıklamalarda bulunan baba Asım Safitürk ise, “Ben emniyet mensuplarını çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Ancak oradakiler, her gün nöbette olanlar, görevli olanlar neredeydiler, ne yaptılar? Ben hükümetten şunu istiyorum. Devleti temsil eden bir kaymakam makamında katlediliyor. Ancak hala olayı kimin işlediği belli değil. Bir tek adam tutukludur. Benim oğlum canice, haince, suçu yokken acımasızca makamında katledildi. Bunun sonucunda bir tek kişiye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası veriyorlar. Ben buna inanmıyorum. Adalet bakanına sesleniyorum katillerin meydana çıkması lazım. Ben sadece bunu istiyorum. Çocuğumun katillerini istiyorum. Benim çocuğum devlete hizmetten başka bir şey yapmadı" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

300 fabrika iddialarına yerinde ispat Vali Gül gazetecilerle birlikte yeni açılan fabrikaları gezdi
YEREL HABERLER 300 fabrika iddialarına yerinde ispat Vali Gül ...
Gaziantep'te protokol üyeleri açılışı yapılan fabrikaları gezdi
YEREL HABERLER Gaziantep'te protokol üyeleri açılışı yapılan ...
Gaziantep itfaiye haftası kutlandı
YEREL HABERLER Gaziantep itfaiye haftası kutlandı
Şahinbey belediyesi Nurdağı’na da hizmet götürecek
YEREL HABERLER Şahinbey belediyesi Nurdağı’na da hizmet götürecek
GTB Eylül ayı olağan meclis toplantısı
YEREL HABERLER GTB Eylül ayı olağan meclis toplantısı
GTO’da son günlerin popüler konusu "Z Kuşağı" ele alındı
YEREL HABERLER GTO’da son günlerin popüler konusu "Z Kuşağı" ele ...
Borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Kayyumun yönettiği Nakson Holding'in şirketleri satışa çıkarıldı TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Naksan Holding'in Çek Cumhuriyeti hükümetinin bakanlarına dahil rüşvet verdiklerini açıkladı “433 milyon Euro krediyi Çek Cumhuriyetinden bir bakan yedi”
YEREL HABERLER Borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Kayyumun ...
14 kişilik koltuğun bulunduğu minibüsten 22 kişi çıktı
YEREL HABERLER 14 kişilik koltuğun bulunduğu minibüsten 22 kişi ...
Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk kapkaça uğradı Çocuğun elindeki telefonu çalan şahıs şakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk kapkaça ...
TMSF Başkanı Gülal: Şirketlerin içi boşaltılmış
YEREL HABERLER TMSF Başkanı Gülal: Şirketlerin içi boşaltılmış
Brandaya gizlenen esrar maddesini narkotik köpeği buldu
YEREL HABERLER Brandaya gizlenen esrar maddesini narkotik köpeği ...
Yangın ihbarında bulunup, itfaiyecilere dondurma ve tatlı ikram ettiler
YEREL HABERLER Yangın ihbarında bulunup, itfaiyecilere dondurma ve ...
İslahiye'de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER İslahiye'de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Sumudica: Menajerler transfer için bana 50 bin Euro rüşvet teklif etti
YEREL HABERLER Sumudica: Menajerler transfer için bana 50 bin Euro ...
Marius Sumudica’dan şok eden menajer açıklamaları Gaziantep F.K. Teknik Direktörü Marius Sumudica: “Türkiye’den 2 menajer kötü oyuncular hakkında iyi yorum yapmam için 50 bin Euro teklif etti” "17 yıllık kariyerimdeki en zor yılım”
YEREL HABERLER Marius Sumudica’dan şok eden menajer ...
Sağlık çalışanlarından sorunların çözülmesi için çağrı Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı: "Sağlık çalışanları ülkenin sigortasıdır” "Geç olmadan sesimiz duyulsun”
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarından sorunların çözülmesi için ...
Furkan Soyalp: Takımıma para kazandırmak istiyorum
YEREL HABERLER Furkan Soyalp: Takımıma para kazandırmak istiyorum
Furkan Soyalp: "Hedefimiz puan ya da puanlar" Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
YEREL HABERLER Furkan Soyalp: "Hedefimiz puan ya da ...
Teknofest 2020 SANKO Okulları’nın projesi Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Teknofest 2020 SANKO Okulları’nın projesi Türkiye ...
Teknofest 2020 çevre ve enerji teknolojileri SANKO Holding sponsorluğunda düzenlenen yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi Birinci olan takımların ödüllerini içişleri bakanı Süleyman Soylu takdim etti
YEREL HABERLER Teknofest 2020 çevre ve enerji teknolojileri SANKO ...
TEKNOFEST yarışmacıları Gaziantep’ten memnun kaldı
YEREL HABERLER TEKNOFEST yarışmacıları Gaziantep’ten memnun kaldı
GSO-MEM’de yeni eğitim dönemi çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER GSO-MEM’de yeni eğitim dönemi çalışmaları başlıyor
Şahinbey Deneyap atölyelerine Bayraktar’dan tam not
YEREL HABERLER Şahinbey Deneyap atölyelerine Bayraktar’dan tam not
`İnsansız su altı sistemleri´ ile Teknofest´te 1´inci oldular 
YEREL HABERLER `İnsansız su altı sistemleri´ ile Teknofest´te 1´inci ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X