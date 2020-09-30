Cerablus'ta 1 PKK'lı yakalandı

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Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cerablus yerel kolluk birimlerinin 1 PKK'lıyı yakaladığı belirtildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus yerel kolluk birimlerince 30.09.2020 tarihinde 11.00 sıralarında yapılan yol kontrolünde 1 PKK/KCK/PYDYPG Terör Örgütü İle İltisaklı Şahıs yakalanmıştır. Konuya ilişkin adli işlemler devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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