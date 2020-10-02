Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1

Kadir GÜNEŞ Mustafa KANLI / GAZİANTEP (DHA)STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Erdem Bayık,Hakan Yemişken
GAZİANTEP FK: Günay GüvençOğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca(Dk. 84 Enver Cenk Şahin), Morais, Sousa, Jefferson (Dk.65 Zvonımır), Güray Vural (Dk. 65 Kenan Özer), Maxim, Muhammet Demir (Dk. 10 Felipe)TRABZONSPOR: Erce KardeşlerPereira (Dk. 82 Serkan), Edgar (Dk.27 Campi), Hüseyin Türkmen, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban (Dk. 73 Diabate), Nwakaeme (Dk.73 Bilal Başakçıoğlu), Afobe
GOLLER: Dk. 63 Campi (Trabzonspor), Dk. 90+1 (P) Maxim (Gaziantep FK)
SARI KARTLAR: Oğuz Ceylan, Maxim, Morais, Zvonımır, Oğuz Erdoğmuş (Kulüp Tercümanı) (Gaziantep FK) - Flavio (Trabzonspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 89 Marius Sumudica (Gaziantep FK Teknik Direktörü) 90+2 Flavio, Dk. 90+2 Eddie Newton (Trabzonspor Teknik Direktörü) (Trabzonspor)Süper Lig'in 4´üncü haftasında Gaziantep FK sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı.1´inci dakikada orta alandan gelişen Trabzonspor atağında Abdulkadir Ömür´ün pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Günay kurtardı.
20´nci dakikada sağ kanattan gelişen konuk takım atağında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Günay son anda kornere çeldi.
21´inci dakikada sol kanattaki Afobe'nin verdiği pasın Oğuz Ceylan'a çarpması sonucu top, Ekuban'ın önünde kaldı. Topla ceza sahasına giren Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç topu kornere çeldi.
52´nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Morais sol kanatta Pereira´dan aldığı topu içeriye gönderdi. Campi´nin ters vuruşunda kaleci Erce topu kornere tokatladı.
63´üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan Pereira´nın kullandığı uzun taç atışında ceza sahası içindeki Campi kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
75´inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim´in pasında Kenan Özer´in ceza sahasından vurduğu şut az farkla auta gitti.
90´ıncı dakikada Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica hakeme yaptığı itirazlar sonucu kırmızı kart gördü.
90+1´inci dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Flavio´nun Maxim´i düşürdüğü pozisyonu VAR´dan gelen uyarı sonrasında tekrar izleyen hakem Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun ardından Flavio, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+3´üncü dakikada penaltı atışında topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlik ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ
2020-10-02 22:45:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.