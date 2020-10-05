El Bab’ta rejim askeri yakalandı

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep Valiliği Suriye’nin El Bab kentinde yerel kolluk birimlerinin rejim güçleri safında askerlik yapan bir kişiyi yakalandığını duyurdu.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin El Bab kentinin yerel kolluk birimlerinin yaptığı tahkikat sonucunda Rejim güçleri safında askerlik yapan bir şahıs tespit edildi. Aynı açıklamada, düzenlenen operasyonla rejim güçleri safında askerlik yapan şahsın yakalandığı ve yerel adli makamlarca gözaltına alındığı duyuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.