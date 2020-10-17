Gaziantep’te huzur operasyonu: 148 kişiye işlem

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları operasyonlarla 34 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 10 şahsa hırsızlık suçundan ve 104 aranan şahıs yakalanarak toplamda 148 kişiye işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 148 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 34 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 10 şahsa hırsızlık suçundan ve 104 aranan şahıs yakalanarak toplamda 148 kişiye işlem yapıldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, bir miktar uyuşturucu madde, 5 adet ruhsatsız tabanca 6 adet fişek, 7 adet ruhsatsız av tüfeği 23 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet çalıntı araç ve 1 adet çalıntı bisiklet, 15 adet çalıntı malzeme, 2 adet çalıntı oto teybi, 6 adet çalıntı cep telefonu, 370 paket gümrük kaçağı sigara, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 3 adet suça konu cep telefonu, 19 adet kesici alet, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

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