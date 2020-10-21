Hemzemin geçitteki kazada ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Gaziantep'te hemzemin geçitte meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

İslahiye ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden Saadettin Ökkeş Kara ve yeğeni Zeynep Azra Soysal'ın cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan ölüm muayenelerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazeler defnedilmek üzere İslahiye ilçesine gönderildi.



Ne olmuştu?

Yalova'dan Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi'nde oturan dayısının evine misafirliğe giden 50 yaşındaki Saadettin Ökkeş Kara, Kozdere İlköğretim Okulunda okuyan yeğenleri 8 yaşındaki Zeynep Azra Soysal ve 6 yaşındaki Elanur Soysal'ı kendi aracıyla okula bırakmak için evden çıktı. Okula doğru 77 AAJ 010 plakalı Renault marka araçla seyir eden Saadettin Ökkeş Kara, hemzemin geçitten geçtiği esnada dalgınlık sonucu gelen treni görmedi. Meydana gelen kazada sürücü Saadettin Ökkeş Kara ve Zeynep Azra Soysal hayatını kaybederken Elanur Soysal ise ağır yaralandı.

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