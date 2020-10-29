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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhuriyet Bayramı SANKO Üniversitesinde online kutlandı

İHA

Cumhuriyet Bayramı SANKO Üniversitesinde online kutlandı

SANKO Üniversitesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Edebiyat Kulübü tarafından düzenlenen online programla kutlandı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu yaptı.
“Bugün Türkiye Cumhuriyeti’ nin kuruluşunun 97’nci yıldönümü. 97 yıl önceki inanç ve bağlılıkla bu coşkuyu paylaşıyoruz” diyen Prof. Dr. Pasinlioğlu, “Bize hükmetmeye, bizi tutsak etmeye çalışan kuvvetlere karşı, bütün dünyanın gözü önünde meydan okuduğumuz günün yıl dönümünde, ulusumuzun geleceğinin siz gençlerin elinde olduğunu bilen Büyük Önderimiz Atatürk’ün ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz’ sözünü anımsatmak isterim. Sizler ışığınızı, inancınızı ve gücünüzü Atatürk’ten alıyorsunuz. Bu vesileyle, büyük milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
“Cumhuriyet ve kadın”
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun da törende “Cumhuriyet ve Kadın” konulu sunum yaptı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, kurduğu Cumhuriyet’i gelecek nesillere en büyük miraslarından biri olarak bıraktığına vurgu yapan Prof. Dr. Ergun, “Türk Halkı için Cumhuriyet Bayramı, birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeyde yaşandığı, milli bayramlarımızdan biridir” dedi.
Büyük Önder’in Türk kadınına verdiği değerin göstergelerinden biri olan ve dünyada ve hatta batıdaki pek çok ülkeden önce Türkiye’de uygulanan kadın hakları ve Cumhuriyet’in ilanıyla eşitlenen şartlarla kadınların “ilk ve öncü” olarak sayısız başarı elde ettiğini kaydeden Prof. Dr. Ergun, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Büyük Önderimiz 1923 yılında İzmir'de yaptığı konuşmasında ‘Şuna inanmak lâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir’ sözü ile kadınlara eşitten de öte saygın bakış açısını ortaya koymuştur. 1924 yılında Tevhidi Tedrisat (Öğrenim Birliği) Kanunu çıkarılmasıyla, eğitim laikleştirildi ve tüm eğitim kurumları Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanarak, kız ve erkekler eşit haklarla eğitim görmeye başladı.
Bu vesile ile 1924 yılından günümüze kadınların elde ettiği haklar ve kazandığı başarılara değinmek istiyorum. Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali, avukatı Süreyya Ağaoğlu, mimarı Leman Cevat Tomsu, bakanı Türkân Akyol, pilotu Bedriye Tahir Gökmen, savaş Pilotu Sabiha Gökçen, öğretmeni Fatma Refet Angın, ralli pilotu Sâmiye Cahid Morkaya, gazetecisi Selma Rıza Feraceli, tiyatro oyuncusu Afife Jale, arkeoloğu Jale İnan, heykeltıraşı Sabiha Bengütaş, polisi Betül Diker, veterineri Sabire Aydemir, futbol hakemi Lale Orta, Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ, Dünya Güzellik Kraliçesi de seçilen Türkiye Güzeli Keriman Halis, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki üç kadın atlet Emine Abdullah, Vasfiye Hanım ve Neriman Tahsin ile Türk dadının bugün bulunduğu noktaya gelmesine katkı sağlayan pek çok öncü kadını saygı ile anıyorum.”
Prof. Dr. Ergun, “Bu güzel günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun” diyerek sözlerini tamamladı. Törenin sunuculuğunu da üstlenen SANKO Üniversitesi Edebiyat Kulübü Başkanı Sümeyye Arzakçı, Günay Tulun’un “29. Gün” şiirini seslendirdi.
Tören, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarından oluşan sanal bir sergiyle sona erdi.

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