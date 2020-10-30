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29 Ekim’de Gaziantep kalesinde görkemli kutlama Işık, ses ve görüntü gösterisiyle cumhuriyet coşkusu yaşatıldı

İHA

29 Ekim’de Gaziantep kalesinde görkemli kutlama Işık, ses ve görüntü gösterisiyle cumhuriyet coşkusu yaşatıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Gaziantep Kalesi’nde düzenlenen ses, ışık ve görüntü gösterisi izleyenleri büyüledi. Kurtuluş mücadelesi ve cumhuriyet coşkusu kalede bir kez daha yaşatıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde verilen kurtuluş mücadelesi sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından cumhuriyetin ilanının 97’nci yıl dönümü nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği işbirliğinde Gaziantep Kalesi’nde ses, ışık ve görüntü gösterisi yapıldı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edildiği, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, oda başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı gösteride kaleye kurtuluş mücadelesinden kareler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının fotoğrafları yansıtıldı. Türk Bayrağı görüntüsü ile kale süslenirken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Programın sonunda protokol, kurulan sahneye geçerek Gazi şehirlilerle ellerinde Türk bayraklarıyla kutlamaya dahil oldu.
Hep beraber istiklal marşı okundu
Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, gösteri öncesi Şehitkamil İlçesi’ne bağlı Atatürk Mahallesi’nde marşlar çalarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu çocuklara taşıdı. Vatandaşların balkonlardan eşlik ettiği marşlar sonrasında hep birlikte İstiklal Marşı okundu.
"Aldığımız ilham ve ışıkla yolumuza devam ediyoruz”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Kalesi’nin şehirn sigesi olduğunu hatırlatarak, “97 yıl önce bugün TBMM toplandı, cumhuriyeti ilan etti. Gazi Meclis bir taraftan kurtuluş mücadelesi verirken bir taraftan da cumhuriyeti kurdu. Cumhuriyet, demokrasi, sosyal adalet, sosyal barış, fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirmektir. Cumhuriyet, her okula giden kız çocuğunun adı, sandığa gidenin aklıdır. Fırsat eşitliğidir cumhuriyet. Anadolu’nun evlatlarının vali, milletvekili, belediye başkanı olmasıdır cumhuriyet. Bu yüzden cumhuriyeti kuranlardan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün gazi meclisteki çalışma arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyetten aldığımız ilham ve ışıkla yolumuza devam ediyoruz. En iyi bunu da Gazi şehrin torunları bilir. 11 ay boyunca bu kalenin etrafında, Çınarlı’da, ‘Cesedimi çiğnetmeden Antep’e girdirmem’ diyen Şahinbey’in torunları, annesinin baş örtüsünü dokunulduğu zaman Fransız askerinin önüne geçip şehit olan Şehitkamil’in torunları, Karayılanlar bilir. Cumhuriyetinin demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti bilinciyle ‘Yükselen Gaziantep’ diyoruz. 15 Temmuz’da da yine Gazi Meclis görevini yerine getirmiştir. 97 yıl boyunca bütün darbelere, bütün olumsuzluklara rağmen cumhuriyet ilelebet yoluna devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır’ demiştir. ‘Cumhuriyeti biz kurduk, size emanet ediyoruz’ deyip gençliğe emanet etmiştir. Rahat uyu atam. Gazi şehrin gençleri buradalar. 2023’e, cumhuriyetin 100’üncü yılına hazırlanıyoruz. Cumhuriyetin yüzüncü yılında ‘Şartlar değişse bile, zaman değişse bile vazifemiz hep aynı’ diyoruz. Dünya’nın 10’uncu ekonomisi olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu zor coğrafyada çok çalışmak zorundayız. Bu coğrafya çok güçlü olmak zorundayız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ben şehri emin olarak arkadaşlarımla 2 milyon, gençler, aileler bize emanet diye gece gündüz çalışıyoruz. 2023 yılı hedeflerine en yakın şehir Gazi şehir” dedi.
"Cumhuriyet en önemli kazanımlardan biridir”
Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen etkinlikler için teşekkür eden Gaziantep Valisi Davut Gül ise, “Cumhuriyet, Türk milleti, Türk tarihi açısından en önemli kazanımlarından biridir. Birçok kazanımımızı taçlandırandır demokratik cumhuriyetimiz. Bununla hepimiz övünüyor, övünmemizin ötesinde yüceltmek ve daha ileriye götürmek hepimizin görevi. Toplu iğne yapamayan bir ülkeden sadece bir şehrin, Gaziantep’te aylık 5 milyar lira ihracat yapan bir şehir olduk. Dünya’nın gelişmiş 20 ülkesinden bir tanesiyiz. Hedefimiz ilk ona girmek. Bunun içinde farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp birbirimizi daha çok seveceğiz, daha çok çalışacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği ilkeleri yerine getireceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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