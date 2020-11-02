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İngiltere bu çocuğu istiyor Jandarmanın elinden kaçırılan kız çocuğun bulunması için özel ekip kurulacak

İHA

İngiltere bu çocuğu istiyor Jandarmanın elinden kaçırılan kız çocuğun bulunması için özel ekip kurulacak

Hem İngiltere hem de Türk vatandaşı olan 7 yaşındaki Şeriban, icra kanalıyla kendisini almaya gelen annesi Zübeyde Akdeniz ve beraberindeki jandarma ekiplerinden, yaşanan kargaşa esnasında kaçırıldı. Kızın, jandarmaların da bulunduğu alandan zorla kaçırıldığı şok anlar anbean cep telefonu kameralarına kaydedildi. İngiltere Büyükelçiliği kızın iadesini isterken Türkiye'de ise kızın bulunması için özel ekip kuruldu.
İstanbul’da 10 yıl önce tanıştığı Halil Y ile evlenen Zübeyde Akdeniz, resmi nikahı olmayan Halil Y.’dan dünyaya gelen kızı Şariban ile babasının engellemesinden dolayı 3 yıldır ayrı yaşıyor. İngiltere’de yaşayan Zübeyde Akdeniz, çocuğunu alabilmek için hem İngiltere’de hem de Türkiye’deki mahkemelere müracaat etti. İngiltere Yüksek Mahkemesine ve Şanlıurfa Aile Mahkemesine açtığı davalarda çocuğunun kendisine iade edilmesi ve velayetinin kendisine verilmesine yönelik kararlar çıkmasına rağmen kızını geri alamayan anne Akdeniz, 7 yaşındaki kızının babası Halil Yıldız tarafından Şanlıurfa’da zorla alıkoyduğunu iddia ediyor. Çocuğunu almak için başlattığı hukuki mücadele başlatan anne Zübeyde Akdeniz’in 2017’de Şanlıurfa Aile Mahkemesine açtığı velayet davasında çocuğun velayetinin anneye verilmesi yönünde karar verilirken, 2016’da baba Yıldız’ın açtığı velayet davasında ise mahkeme yine çocuğun anneye verilmesi yönünde karar çıktı.

Çocuk jandarmanın elinden zorla kaçırıldı
Yaklaşık 10 gün önce Şanlıurfa’ya gelip Başsavcılığa başvuran anne Zübeyde Akdeniz, velayeti kendisine verilen kızını icra kanalıyla teslim alabilmek için başvurunca başsavcılık tarafından jandarmaya çocuğun bulunduğu yerden alınarak anneye teslim edilmesi talimatı verildi. Şariban’ın Şanlıurfa Haliliye ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi’ndeki ilkokulda okuduğunu tespit eden jandarma kız çocuğunu almak için mahalleye gitti. Okulda ellerinde sopalarla jandarmalara mukavemet gösterip hakaretler savuran ve baba Halil Y'nin yakınları olduğu öğrenilen şahıslar, jandarma ekiplerini engelleyerek çocuğu kaçırdı. Çocuğun jandarmanın elinden zorla alınarak kaçırıldığı anlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye kayıt aldına alındı. Kaçırılma olayı üzerine başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında baba Halil Y, İzzettin Y, Bakır Y, Mahmut Y ve Ahmet Y. gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden Mahmut Y. tutuklanıp diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kızın kaçırılma anları anbean görüntülere yansıdı
Olay anında çekilen cep telefonu görüntülerini inceleyen ekipler, Mahalle muhtarı Bakır Yıldız’ın ve yanındakilerin kız çocuğunu jandarmaların elinden zorla alarak kaçırdığı tespit edilirken, Olay yerindeki Celal Yıldız isimli şahsın ise jandarmalara “Siz kızı Avrupa’ya götürüp gavurlara teslim edeceksiniz. Allahtan korkmuyor musunuz” dediği belirlendi. Görüntüler Muhtar Bakır Yıldız’ın çocuğu jandarmalardan alarak İzzettin Yıldız’a verdiği İzzettin Yıldız’ın ise koşarak okulun az ilerisinde bulunan gri renkli bir araçla çocuğu olay yerinden kaçırması da yer aldı. Muhtar Bakır Yıldız’ın görevli jandarmalara ettiği hakaret ve küfürlü ifadeler ile Jandarma Astsubayının “Muhtar bunun hesabını verecek” dediği anda muhtarın tekrardan küfürlü yanıt vermesi de kameralarla ilgili çözümleme tutanağında yer aldı.

İngiltere geri istiyor, Tükiye’de özel ekip kuruldu
Yaşanan olay üzerine Anne Zübeyde Akdeniz, Türkiye’deki İngiltere Başkonsolosluğuna ve Türk adli makamlara başvurarak, hayatından endişe ettiği kızının bulunmasını talep etti. Ankara’daki İngiltere Büyükelçiliği daha öncede iletişime geçtiği türk Dışişleri Bakanlığı’na kızın bulunması talebini yineledi. Başvurunun üzerine Türk Adalet ve İçişleri İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Savcılık tarafından çocuğun aranması için talimat çıkarılırken, Şariban’ın babasına ait 2 adreste arama yapıldı. Şariban’ın kaçırılması olayında karışan ve cep telefonu görüntülerine yansıyan herkes, polis ve jandarmanın arama, takip listesine girerken, kızın kısa sürede bulunması için güvenlik güçlerinden oluşan özel ekip kuruldu.

“Beni ölümle tehdit etti”
2010 yılında tanıştığı Halil Yıldız’ı bir ayın içerisinde dini nikah evlendiğini belirten Zübeyde Akdeniz, Yıldız’ın kendisine bekar ve çocuğunun olmadığını söylediğini aktardı. Kendisine onunla İngiltere’ye gelme sözünü verdiğini paylaşan Akdeniz, “Bir süre sonra Urfa’ya gittik. Beni ölümle tehdit etmeye başladı. Bana evli ve çocuklarının olduğunu söyledi. Ben İngiltere’de yaşadığım için oraya dönmek istedim. Urfa’da baskı içerisinde yaşamam mümkün değildi. Benden para istedi. Para verince benim gitmeme müsaade etti. İngiltere’ye döndüğüm zaman hamileydim. Doktor hamile olduğum için Türkiye’ye dönmeme müsaade etmedi. Bir süre sonra İngiltere’de doğum yaptım. Bir kız çocuğum oldu. 3 yaşına kadar İngiltere’de büyüdük ama ben Halil’e her zaman fotoğraf ve görüntüsünü gönderiyordum. Kendisi de beni arayıp çocuğuyla konuşuyordu” dedi.

"Benden habersiz kızıma kimlik çıkarmış"
Elazığ’da yaşayan annem hastalanınca onu ziyaret etmek için Türkiye’ye gelmesi gerektiğini aktaran Akdeniz, Yıldız’ın kendisine ‘Bende kızımı çok özledim. Kızımı görmek istiyorum’ dediğini belirtti. Bu söz üzerine Urfa’ya geldiklerini anlatan Akdeniz, “Geldiğimizde bana ‘Pasaportlarınızı vermeden anneni göremezsin’ dedi. Bende mecburen pasaportlarımızı verdim. Gidip annemi gördüm. Tekrardan Urfa’ya geldik. Türkiye’de bir ay kalabilecek şekilde gelmiştik. Dönmemiz gerekiyordu. O sıra yine kavga ettik. Benim pasaportumu verdi ama kızımınkini vermedi. Halil bana ‘Kızımı götüremezsin. Pasaportunu vermiyorum’ dedi. Benden habersiz ona Türkiye’de kimlik çıkarmış. Hemen bilet alıp havalimanına gittim. Terminalde uçağı beklerken Halil’in bir akrabası gelip çocuğu benden zorla aldı. Ben tekrardan İngiltere’ye dönmek zorunda kaldım” diye ekledi.

"onların tehditlerine boyun eğmiyorum"
İngiltere’de avukat tutup Yüksek Mahkeme’ye başvurduğunu sözlerine ekleyen Akdeniz, “Çocuk İngiltere’de doğduğu için İngiltere Yüksek Mahkemesi çocuğun İngiltere’ye iade etmesini istedi. Bir hafta önce bana özel numaradan telefon geldi. Telefonda bana ‘Çocuğunu öldürdük’ dediler. Hemen Urfa’ya geldim. Başsavcılığa gidip başvuruda bulundum. Çocuğumun bulmasını istedim. Jandarma kızımın okuduğu köy okulunu buldu. Jandarma okula çocuğu almaya gitti. Orada kızımı jandarmadan zorla kaçırdılar. Görüntü kayıtları var. 2 yıl önce de çocuğumu almak istediğimde beni tehdit etmişlerdi. Bana ‘Bu çocuk buradan çıkamaz’ dediler. Ben onların tehditlerine boyun eğmiyorum” ifadelerini kullandı.
Çocuğunu çok özlediğini babasının kendisine attığı fotoğraflarda çok solgun ve zayıflamış göründüğünün altını çizen Akdeniz, en çok kızının gülüşünü özlediğini vurguladı. Çocuğunun hayatını kararttıklarını söyleyen Akdeniz, "Lütfen herkes bana yardım etsin. Nerede olduğunu bulsunlar” diye konuştu.

İddialara yalanlama
Baba Halil Yıldız’ın avukatı Güldal Beyazağaç Tuncel ise müvekkilinin Akdeniz’e şiddet uygulamadığını ve tehdit etmediğini söyleyerek iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Zübeyde Akdeniz'in müvekkilimi baba Halil Yıldız'ın iyi niyetini kullandığını ifade eden avukat Tuncel, Zübeyde Akdeniz'in müvekkilimi Yıldız’ı biyolojik baba olarak kullanmak istediğini kaydetti. Tuncel, "Halil Yıldız, Zübeyde Akdeniz’e Şanlıurfa’da çok iyi yaşam şartları sundu. Kendisine şehirde ve köyde ayrı ayrı olmak üzere ev yaptırdı. Zübeyde Akdeniz müvekkilimden hamile kalıp İngiltere ye gitti ve kız çocuğunu orda doğurdu uzun yıllar çocuğu göstermedi. Sonra bir anda Türkiye’ye gelmeye karar verdi ve tekrar ev kurmasını istedi. İkinci kez de hamile kalan Zübeyde Akdeniz hamileliğini öğrenir öğrenmez yine kaçmaya teşebbüs etti. Müvekkilim kendisini havaalanında yakalayınca işi için gittiğini geri geleceğini söylemiş ve kızını müvekkilimin yanında bırakmıştır. İkinci bebeği 3 yaşına gelmesine rağmen müvekkilime göstermediği gibi kimliğini çıkarması için doğum belgesini bile müvekkilime vermemiştir. Bu şekilde İngiltere de devletten çocuk maaşı alıyor. Şu an o çocuk İngiltere’de yaşıyor. Baba kızını sevmektedir ve iyi yaşam şartları sunmaktadır" ifadelerine yer verdi.
Yaşanan son olayda ise savcılık makamının yanlış yönlendirildiğini savunan avukat Tuncel, "Son olayda 4 yıldır çocuğunu görmeyen Zübeyde Akdeniz savcılık makamını yanlış yönlendirerek, 'çocuğumun hayati tehlikesi var' diye ihbarda bulunmuştur. Jandarma'yı okulda karşısında gören çocuk şoka girmiş ve jandarma ile gitmek istememiştir. Köylüler de duruma müdahale etmiştir. Köylüler jandarmaya 'çocuk böyle alınmaz biz size getirelim' demiştir. Bunun üzerine köylülerle jandarma arasında bir arbede yaşanmış. Gerçekten de çocuğun teslimi ile ilgili olarak mevzuatta özel düzenlemeler vardır. Önceden bilgi verilir ve psikolog eşliğinde çocuğun teslim alınması gerekir .Bu yaşanan olaylardan en çok çocuğun psikolojisi etkilenmiştir" diye konuştu.

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