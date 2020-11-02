GAİB ve Gaziantep’ten rekor aylık ihracat GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; “GAİB ve Gaziantep’ten tarihlerinin en yüksek aylık ihracatı”

Ekim 2020 ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in ihracat rekoru kırdığını ve rekorlarla gelen hızlı bir yükselişin sürdüğünü ifade etti.

Ekim 2020’de gerçekleştirilen 801 milyon 378 bin dolarlık ihracatla Gaziantep tarihinin en yüksek aylık ihracatına imza atıldığını ifade eden Başkan Kileci, “Ekim ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden toplam 167 ülkeye 965 milyon 455 bin dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu rakamla, bölgemiz şu ana kadar ki en yüksek ihracat yapılan ay olan 2013 yılı Kasım ayını geçerek, tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirmiştir. 2020 yılının 10 aylık döneminde ise Gaziantep’ten 6 milyar 342 milyon 573 bin dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu rakam Gaziantep için en çok ihracat kayda alınan dönem olmuştur. Hem OcakEkim 2020, hem de Ekim 2020 verilerine göre Gaziantep en çok ihracat yapan 5. il olarak ülke ihracatındaki konumunu korumaktadır. Bölge ihracatçılarımız pandeminin olumsuz ekonomik etkilerinden bu kadar hızlı bir çıkış ve toparlanmayla, üzerine bir de rekorlar kırarak ne kadar güçlü olduklarını bir kez daha göstermişlerdir. İhracatçı Birlikleri Başkanı olarak azimli ve başarılı ihracatçılarımızın her biriyle gurur duyuyor, hepsine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ekim 2020 ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci rekorlarla gelen hızlı bir yükselişin sürdüğünü ifade etti. Başkan Kileci yaptığı değerlendirmede Ekim 2020’de Gaziantep’ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14’lük artışla 801 milyon 378 bin dolar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yüzde 12,05’lik artışla 965 milyon 455 bin dolarlık rekor ihracatlar gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Diğer taraftan 2020’nin ilk 10 aylık döneminde Gaziantep’ten yüzde 2,36’lık bir artışla 6 milyar 342 milyon 573 bin dolar, bölgeden ise yüzde 0,1’lik artışla 7 milyar 402 bin 344 dolarlık ihracat kayda alındığı ifade edildi. GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci Ekim 2020 ihracat rakamları hakkında yaptığı değerlendirmede, “Bölgemiz, pandeminin sebep olduğu olumsuz ekonomik atmosferden başarıyla çıkmıştır ve ihracatta olumlu bir tablo çizmeye devam etmektedir. Hem bölgemiz (2 bin 387 firma) hem de Gaziantep (Bin 683 firma) geçtiğimiz ay aktif olarak ihracat gerçekleştiren ihracatçı sayısı bakımından tüm zamanların en yüksek ayına ulaşmıştır. Bölgemizin en büyük gücü olan ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.



GAİB tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine değinen Kileci, “Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz 8 başlıktaki eğitime toplamda 3 bin 241 katılım oldu. Kasım ayı için ise online eğitim takvimimiz yayınlandı. Kasım ayı boyunca ihracatçımızın ihtiyaç duyduğunu tespit ettiğimiz konularda birbirinden önemli eğitimler vereceğiz. Bunun yanında, tüm bölge insanımızın yararlanabileceği 116 saatlik, sertifikalı ve ücretsiz Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimlerimiz Kasım ayında da aralıksız devam edecek. Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediğimiz bu online dış ticaret eğitimi Ekim ayında 7. dönem mezunlarını vermiş olup, uzmanlarımızı üye firmalarımız ile düzenli olarak buluşturuyoruz. Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimlerimizin 8. dönemi, 16 Kasım 2020 tarihinde, bir diğer uzun soluklu eğitimimiz olan “Online ETicaret Uzmanlık Eğitimi”mizin 7. dönemi ise bugün itibari ile başladı. 4 Aralık’a kadar devam edecek olan 150 saatlik sertifikalı ve ücretsiz eğitimimizle bölgemize yeni eticaret/eihracat uzmanları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yine, üye firmalarımızın dış ticaret departmanında çalışan personel için Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz ‘İleri Düzey Dış Ticaret İngilizcesi’ yoğun ilgi ile tamamlandı. Firmalarımızın personel gelişimine ciddi katkılar sağladı” ifadelerine yer verdi.



Koordinatör Başkan Kileci, kanun teklifi aşamasında olan vergi ve SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına dair yaptığı değerlendirmede, “Pandeminin olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi için vergi ve SGK prim borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılması kararı bizleri sevindirdi. Düzenlemeye göre İhracatçı Birlikleri, TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB aidat ödemeleri, SGK prim borçları, trafik cezaları, MTV borçları, Gelir ve Kurumlar vergisi, KDVÖTV borçları, Emlak ve Çevre Vergisi, Belediyelerin su alacakları yapılandırma kapsamında olacak. Borçlar, ilk taksidi Şubat 2021 ve 2 aylık aralıklarla olmak üzere 18 takside kadar ödenebilecek. Taksitli ödemede Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranı baz alınacak. Borcun peşin ödenmesi halinde ise faizler silinecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 500 milyar liralık yapılandırma düzenlemesi için son başvuru tarihi 2020 yıl sonu. İhracatçılarımızın aidat ödemelerini de kapsayan bu düzenleme üretime, istihdama ve ihracata katkı sunun büyükküçük tüm işletmelerimize ve vatandaşlarımıza özellikle bu süreçte büyük bir rahatlık sağlayacaktır. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Milletvekilimiz Nejat Koçer başta olmak üzere, emeği geçen herkese üreticilerimiz ve ihracatçılarımız adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.



Kamu bankalarının açıkladığı Mikro İşletmeler Destek Paketi hakkında da konuşan Kileci, “Kamu bankalarımızın pandemi döneminde reel sektöre sağladıkları ekonomik destek devam ediyor. Uygulamaya alınan Mikro İşletmeler Destek Paketi ile KOBİ'lerin başta maaş ve kira ödemeleri olmak üzere temel maliyetleri karşılanacak ve nakit desteği sağlanarak tedarikçileri ile aralarındaki nakit akışı korunacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11,5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon TL'ye kadar olan firmalar yararlanabilecek. 1 milyon TL'nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL'ye kadar limit açılan kredide, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise 100 bin TL olacak. İş dünyamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



“En fazla ihracat ortadoğu ülkelerine”

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 40,7 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 19,7 payla ikinci ve Amerika ülkelerinin de yüzde 15,1 payla üçüncü sırada yer aldığını sözlerine ekledi. OcakEkim 2020 döneminde 192 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerine dikkati çeken Kileci, “Irak, ABD, İngiltere, Suriye, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya, İsrail, İran ve Libya bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, plastikler ve mamulleri, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, dış giyim, ağaç ve orman ürünleri ile demirçelik mamülleri bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur” diye konuştu.



“Gaziantep ihracatta 5.’liği koruyor”

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in hem Ekim 2020’de yaptığı 801 milyon 378 bin dolarlık ihracat, hem de OcakEkim 2020 döneminde yaptığı 6 milyar 342 milyon 573 bin dolarlık ihracatla tüm iller arasında en çok ihracat yapan 5. il olmaya devam ettiğini ifade etti. Gaziantep’in ihracatının ithalatı karşılama oranının ise yüzde 145 olduğunu belirten Başkan Kileci, en çok ihracat yapılan ürünlerin tekstil ve hammaddeleri, hububatbakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu kaydetti.

2020 yılı Ekim ayında GAİB'e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise Mardin'den 95,3 milyon dolar, Kahramanmaraş'tan 85,1milyon dolar, Malatya'dan 33 milyon dolar, Diyarbakır'dan 15,5 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 13,7 milyon dolar, Adıyaman'dan 12 milyon dolar, Kilis'ten 5 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.

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