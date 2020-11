Türkiye’den 174 ülkeye 2 milyar 57 milyon 553 bin dolarlık halı ihracatı Pandemiye rağmen pazar çeşitliliği halı ihracatçılarının yüzünü güldürdü Türkiye’den en fazla makine halısı ihracatı gerçekleştirildi

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan başkanlığında toplanan halı sektör kurulu gündemi değerlendirirken 2020 yılının on aylık sürecinde gerçekleştirilen halı ihracat rakamlarını ve son dönemlerde bazı ülkelerde ihracata yönelik yaşanan sıkıntıları değerlendirdi. 2020 yılının on aylık sürecinde Türkiye genelinden toplam 2 milyar 57 milyon 553 bin dolarlık ihracata imza atıldığını ifade eden Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan halı ihracatçılarını kutladı.

2020 yılının on ayı geride kalırken ihracatçılar son iki aya odaklandı. Halı ihracatındaki artış sürerken en fazla artışın gerçekleştiği ABD’de Türk halısına olan ilgi her geçen gün artıyor. Salahattin Kaplan başkanlığında zoom üzerinden toplanan TİM Halı Sektör Kurulu gündemi değerlendirirken 2020 yılının son iki ayında gerçekleştirilecek ihracatla yılsonu hedeflerine ulaşmak istiyorlar. Dünyayı kasıp kavuran Covid19 salgınına rağmen halı üretici ve ihracatçılarının büyük başarılara imza attığının altını çizen TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ABD pazarlarında halı ihracatında adeta patlama yaşandığını ifade ederek Kasım ve Aralık ayı ihracatlarıyla 2020 yılsonu hedeflerini yakalayacaklarını sözlerine ekledi. Başkan Kaplan salgının ikinci dalgasının dünya genelindeki ticareti de olumsuz etkilediğine dikkat çekerek son dönemlerde birçok ülkede sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra ülke sınırlarının kapatılmaya başlanmasının gelecek dönemlerde ihracata eksi yansıma olarak dönüş yapacağını, gelecekle ilgili planları bu doğrultuda yapmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

“Pazar çeşitliliği ihracatımızı olumlu etkiliyor”

Son dönemlerde bazı ülkelerde Türk mallarına yönelik başlatılan gayri resmi ambargoya rağmen halı sektörünün sahip olduğu Pazar çeşitliliğinin ihracatı olumsuz etkilemediğine dikkat çeken TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan son beş yıllık süreçte dünya genelinde yürüttükleri tanıtım faaliyetlerinin meyvelerini vermeye başladığını ve özellikle ABD pazarlarının aranan halı markalarının Türk halısı olduğunu sözlerine ekledi. Amerika Ülkelerine 2020 yılının 10 aylık sürecinde toplam 759 milyon 537 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, bunun bir önceki döneme oranla yüzde 34,6 artış olduğunu belirten TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan “Elbette halı pandemi sürecinde hijyenin en önemli unsurları arasında. Bu süreçte hijyen ortamlar için halı adeta olmazsa olmaz demektir. Diğer taraftan sürecin getirdiği ve bütün dünyanın pandemiyle birlikte ticaret anlamında geçiş yaptığı ETicaret ve Eİhracatın gelişmesi bu ülkedeki varlığımızı hissettirmemizde de önemli etken oldu. Bundan sonraki süreçte ABD pazarlarının belirleyici aktörleri arasında yer almaya devam edeceğiz” dedi.

Pandemi sürecinde ihracatta düşüş yaşanan ülke grupları arasında Ortadoğu ülkelerinin de yer aldığına dikkat çeken Başkan Kaplan 2020 yılının on aylık diliminde Ortadoğu ülkelerine bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 17,3 düşüşle 513 milyon 662 bin dolarlık ihracat yapılırken Avrupa Birliği ülkelerinde toparlanma sürecine girildiğini ve on aylık süreçte 392 milyon 773 bin dolarlık ihracata imza atıldığının da altını çizdi. Bu dönemde Afrika ülkelerine toplam 194 milyon 784 bin dolar halı ihracatı gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen Kaplan Asya ve Okyanusya Ülkelerine 87 milyon 603 bin dolar, Eski Doğu Bloku Ülkelerine 66 milyon, Türki Cumhuriyetlere 37 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine 4 milyon 916 bin dolar, serbest bölgelere 1 milyon 168 bin dolar olmak üzere Türkiye genelinden toplam 174 ülkeye 2 milyar 57 milyon 533 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Ülke bazlı halı ihracatında Türkiye’den en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler arasında Birleşik Devletler, Sudi Arabistan, Almanya, Birleşik Krallık, Irak, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, İran ve Belçika’nın ilk on ülke arasında yer aldığını da ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan son dönemlerde bazı ülkelerde pazar kaybı yaşandığını özellikle Sudi Arabistan’da uygulanan gayri resmi ambargonun önümüzdeki süreçlerde son bulacağına inandıklarını da ifade ederek, “Bizler geçmiş yıllarda olduğu gibi birkaç pazara yönelik çalışmıyoruz. Türk halıcılarının pazarları dünya pazarlarıdır. Dünyanın bütün ülkeleriyle neredeyse ihracat ilişkilerimiz var. Elbette mevcut pazarlarımızı korumak, geliştirmek ve bu pazarlardaki varlığımızı sürdürmek zorundayız. Ancak siyasi kararlarla Türk mallarına yönelik sürdürülen karalama kampanyalarını yakından izliyor, bizlerde alternatif giriş yolları ve pazarlar arıyoruz. Bu sıkıntıların önümüzdeki süreçte son bulacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Halıcılar ABD pazarlarında büyümeye devam edecek

Son yıllarda halı gibi bazı sektörlerin ürünlerinin yoğun ilgi gördüğü ABD pazarları halı üreticilerinin de dikkatini çekiyor. TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan geçmiş yıllarda özellikle ABD pazarları üzerinde yoğun tanıtım programları gerçekleştirildiğini ve her yıl defalarca Amerika’da düzenlenen fuarlara katılım sağlarken satın alma heyetleriyle de bu bölgeleri sık sık ziyaret ettiklerini hatırlatarak bu süreçte geçmişte yapılan tanıtımların meyvesinin yendiğinin de altını çizdi.

Gaziantep Türkiye halı ihracatının yüzde 70’ini karşılıyor

Gaziantep’in Türkiye’nin halı ihracatının yüzde 70,8’ini karşıladığını da ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan yaptığı değerlendirmede “Türkiye genelinden il bazında yapılan halı ihracatında Gaziantep gerçekleştirdiği toplam 1 milyar 456 milyon 356 bin dolarlık ihracatla liderliğini korurken ikinci sırada ki ilimiz 446 milyon 720 bin dolarla İstanbul, üçüncü sırada ise 47 milyon 449 bin dolarla Uşak yer aldı. Birlikler bazında ki Türkiye genelindeki ihracatımızda ise GAİB 1 milyar 434 milyon 793 bin dolarla en fazla ihracat yapan birlik olurken GAİB’i 470 milyon 282 bin dolarla İTKİB ve 46 milyon 827 bin dolarla EİB takip etti. Bu süreçte diğer birliklerimizden AKİB 33 milyon 900 bin dolar, İMMİB 17 milyon 618 bin dolar, UİB 15 milyon 796 bin dolar, DENİB 14 milyon 508 bin dolar, BAİB 10 milyon 591 bin dolar, DAİB 5 milyon 473 bin dolar, İİB 4 milyon 726 bin dolar, OAİB 2 milyon 866 bin dolar, DKİB 123 bin dolar ve KİB 50 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdi” şeklinde konuştu.

Türkiye’den en fazla makine halısı ihraç edildi

Türkiye’den dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen halı grupları arasında en fazla ürünün makine halısı olduğunu ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, “Türkiye’den on aylık süreçte en fazla makine halısı ihraç ettik. Bu süreçte toplam makine halı ihracatımız 1 milyar 756 milyon 941 bin dolardır. Yine bu dönemde 266 milyon 446 bin dolar değerinde tüfte halı, 28 milyon 652 bin dolarlık el halısı ve 5 milyon 514 bin dolar değerinde de kilim ihracatı gerçekleştirildi. Bütün ihracatçılarımızı yürekten kutluyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

