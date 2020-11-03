Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

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Mustafa KANLI/GAZİANTEP (DHA)GAZİANTEP'te, sürücüsüsünün kontrolünden çıkıp devrilen traktörün altında kalan Faruk Alav (26), hayatını kaybetti.

Kaza, Gündoğan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, meydana geldi. Çiftçilik yapan Faruk Alav yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, traktörün altında kalan Alav'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Faruk Alav'ın cansız bedeni, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılarak, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ

2020-11-03 12:50:09



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