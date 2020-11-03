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Narkotik köpek 'Tamir'in de yer aldığı operasyonda 28 kilo esrar ele geçirildi

DHA

Narkotik köpek 'Tamir'in de yer aldığı operasyonda 28 kilo esrar ele geçirildi


Kadir GÜNEŞ/GAZİAHTEP (DHA)GAZİANTEP´te, jandarmanın düzenlediği, narkotik köpek `Tamir´in de yer aldığı uyuşturucu operasyonunda, bir motosikletteki çantada 28 kilo 620 gram esrar ele geçirildi.
Arıl Jandarma Karakolu Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda Küllü Mahallesi´nde plakası açıklanmayan bir motosikleti durdurdu. Ekiplerin, narkotik köpek Tamir ile yaptığı aramada motosikletin üzerine ip ile bağlanmış çantalarda 14 paket halinde 28 kilo 620 gram esrar ele geçirildi. Sürücü Mehmet T., gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-11-03 20:40:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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