15 kişilik minibüsten 25 kişi çıktı



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, trafik ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında durdurulan 15 yolcu taşıma kapasiteli bir minibüsten 25 kişi çıktı. Sürücüye ceza kesilirken, minibüs ise bir hafta süreyle trafikten menedildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kent içi ve şehirler arası yollarda trafik denetimi yaptı. Denetim kapsamında kent girişinde durdurulan 08 HB 356 plakalı minibüsün sürücüsünden kapıyı açması istendi. Trafik polislerinin cep telefonu ile görüntülediği minibüsün içerisinde, kimisi ayakta, kimisi ise zemine oturarak yolculuk yapan 25 kişi olduğu görüldü. Araçtakiler indirilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında yola bu şekilde devam etmeleri engellenirken, ismi öğrenilemeyen sürücüye ise polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Normalde 15 kişinin yolculuk yapması gereken ancak 25 kişinin taşındığı minibüs ise bir hafta süreyle trafikten menedildi.

Öte yandan dün kent genelinde yapılan denetimlerde; 103 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 342 sürücüye hız ihlalinden, 255 araca hatalı park, 63 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan olmak üzere toplam 1062 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 85 araç trafikten menedildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-11-04 12:47:31



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