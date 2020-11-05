Gazianteplileri ne korona virüs ne de soğuk hava evde tutamıyor Gaziantep’te yağan yağmura rağmen sokaklar tıklım tıklım

Yeni tip korona virüste vaka sayılarının pik seviyeye ulaştığı şu günlerde Gaziantepliler yine evde duramadı. Vatandaşlar kentte iki gündür etkili olan yağmura rağmen çarşı ve sokakları yine doldurdu.

Kentin önemli alanlarından olan Gaziler Caddesi ve Karagöz Caddesi'ne akın eden vatandaşlar yağan yağmura ve soğuk havaya aldırmadı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı kalabalık alanlarda maske kuralına ise kısmen riayet edildiği gözlemlendi. İşi gereği dışarı çıktıklarını belirten vatandaşlar ise gezmek için gelenleri uyararak ‘işiniz yoksa evde kalın’ çağrısında bulundu.

Öte yandan kentte polis ekiplerinin covid19 denetimleri sürüyor. Son 24 saatte il genelinde yapılan denetimlerde 806 şahsa sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten, 17 şahsa da karantina hükümlerine aykırı davranmaktan idari yaptırım uygulandı.

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