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Gaziantep kırsalında yoğun yol mesaisi Asfalt sezanonuda Gaziantep kırsalındaki 205 kilometre sathi kaplama asfalt yol yenilendi

İHA

Gaziantep kırsalında yoğun yol mesaisi Asfalt sezanonuda Gaziantep kırsalındaki 205 kilometre sathi kaplama asfalt yol yenilendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin ulaşım kalitesinin artırılması amacıyla 2020 yılı asfalt sezonunda kırsal mahallelerde yoğun mesai harcanarak gerek şehir merkezine doğru akan ana bağlantı yolları gerekse de ara yollara toplamda 205 kilometrelik sathi kaplama asfalt yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca şehir merkezinde gerçekleştirilen yol yapım faaliyetleri tamamlanırken kırsal mahallelerde unutulmadı, araç ulaşımına yeterince cevap vermeyen dar ana ve ara yollar genişletilerek modern bir görünüme kavuşturuldu, toplamda taşra bölgelerinde bulunan 205 kilometrelik yol, sathi asfalt kaplama yapılarak yenilendi, araç kullanımına hazır hale getirildi. Böylelikle son 6 sene içerisinde şehrin taşra semtlerine toplamda bin 685 kilometre sathi kaplama asfalt yapıldı.
Yeni tip Koronavirüs (Kovid19) sürecinde özellikle dezavantajı fırsata çevirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, boşalan cadde ve sokakların yenilenmesi için düğmeye basarak, gece gündüz demeden yoğun gayret sarf etti. Mesaisi devam eden asfalt çalışmaları esnasında ekiplere ve mahalle muhtarlarına zaman zaman ziyaretlerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sorunların köklü bir şekilde giderilmesini sağlamak adına halkla da bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Başkan Şahin’le görüşerek çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan muhtarlar ise artık, ürünlerinin toz içinde kalmayacağını, araçlar sahipleri için konforlu bir yolculuk gerçekleşeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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