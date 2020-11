13’üncü uluslararası öğrenci buluşmaları Gaziantep’te düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından “Dünya ile Buluş’ temasıyla düzenlenen “13. Uluslararası Öğrenci Buluşması Etkinlikleri Final Programı” GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi.

UDEF tarafından geleneksel olarak Türkiye’de okuyan uluslararası öğrencileri buluşturmak amacıyla bu yıl “Dünya ile Buluş” sloganıyla gerçekleştirilen 13’üncü Uluslararası Öğrenci Buluşmaları Etkinliği Final Programı Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Gaziantep’te organize edildi. Güney Kore’den ABD’ye, Kırgızistan’dan Filistin’e, Arnavutluk’tan Tanzanya’ya varıncaya kadar birçok ülkeden canlı bağlantının yapıldığı etkinlikte eğitimlerinin belli bir kısmını Türkiye’de tamamlayan yabancı öğrenciler, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

"Çok sayıda ülkeyle canlı bağlantı yapıldı"

203 Ülkeden 200 bini aşkın uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan ‘Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programı’, Türkiye’de eğitim alan binlerce uluslararası öğrenci kendi ülkelerinin kültürel renkleriyle bambaşka bir mozaik oluştururken “Dünya ile Buluş” vurgusu yapıldı.

Türkiye’den, Malezya’ya, Güney Kore’den ABD’ye, Kırgızistan’dan Filistin’e, Arnavutluk’tan Tanzanya’ya varıncaya kadar birçok ülkeden canlı bağlantılar gerçekleştirildi. Kur’anı Kerim’i güzel okuma yarışmasında Trabzon 1’incisi Azerbaycanlı öğrenci Yusuf Familli’nin Kur’anı Kerim tilavetin ardından UDEF tanıtım filmi gösterimiyle, 68 dernek ve 25 temsilcilikten oluşan yurt içi bağlantılar sonrasında, ülkemizin farklı üniversitelerinde eğitim gören Endonezya ve Arnavutluk öğrencileri, yöresel dans gösterimini yaptı.

"Her biriniz büyük türkiye ailesinin birer mensubusunuz"

Geleneksel hale gelen etkinliğe destek veren tüm kurum, kuruluş ve dernekleri gönülden kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, “Dünya ile Buluş" temasıyla bu sene 13’ncüsü düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının başarılı ve verimli geçmesini, ülkemizdeki misafir öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum" dedi.

Gerek kendi imkanlarıyla gerekse Türkiye burslarıyla üniversitelerimizde öğrenim gören tüm uluslararası öğrencilerimize muvaffakiyetler dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uluslararası öğrencilerimizin ve mezunlarımızın her birini Büyük Türkiye Ailesinin birer mensubu olarak görüyoruz. Hangi coğrafyadan gelirse gelsin, Türkiye’de eğitim görüp ülkesine dönen veya bir başka yere giden tüm kardeşlerimizle hayatın her alanında birlikte yol yürümek istiyoruz. Kendi alanında ülkemizin en başarılı sivil toplum kuruluşlarından olan UDEF’in, misafir öğrencilerimizin Türkiye ile olan bağlarını ve irtibatlarını güçlü tutmaya yönelik çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyor, bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

"Yabancı öğrencileri, kendi canımız olarak görüyoruz”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yıllardır beklenilen bilim merkezinin açılışını Gaziantep Üniversitesinin yeni rektörü Arif Özaydın’la birlikte yaptıklarını belirterek, “Şimdi de uluslararası bir etkinliğin ev sahipleriyiz, hocamız Özaydın uğuruyla geldi, tekrardan görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Çok önemli bir gündeyiz. UDEF Başkanını günün önemi dolayısıyla kutlarım. Biraz önce dünyanın 4 bir yanından ülkemize gelerek eğitim serüvenine katılan ve ardından kendi ülkelerine dönen öğrencilerimizle canlı bağlantıyla sohbet ettik. Kardeşlerimizin duygu ve düşüncelerini dinledik. Biz de misafir yabancı değildir, Tanrı misafiridir. Biz evlerimizin en güzel alanlarını misafir odası olarak değerlendiriyoruz. Yemeklerimizin en güzelini misafirlerimize sunuyoruz. Bizim için misafir Allah’ın bir misafiridir. Onun bize verdiği bir nimettir. O nedenle biz öğrenci misafirlerimize kendi kanımız, kendi canımız olarak bakıyoruz. Bizim gönül coğrafyamızdan gelen kardeşlerimizi çok kıymetli buluyoruz. Sizin burada olmanızın dünya barışı ve huzuru açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim yuvasındayız. Tabi bu bilim yuvasında; bilim ile aklı ve bilim ile vicdanı birleştirerek ancak iyi insan yetiştirebiliriz. Adaletli yönetici yetiştirebilmek için bizim sorumluluklarımız var. Bu doğrultudan hareketle bugünkü programımız da bizim için çok değerlidir. Ayrıca tekrar belirtmeliyim ki ev sahipliğini böylesine özel bir program adına gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Dibimizde koca bir savaş varken dünyanın nereye gittiğini sorgulamak ve bu bakış açısına göre kendini geleceğe hazırlamak çok çaba sarf etmenin sonucudur. Şu anda ırkçılık, islamofobi yükselmiş durumda. Dolayısıyla bizim kendi medeniyet kodlarımızı kullanarak oluşturacağımız yeni bir dünya düzenine ihtiyacımız var. Manevi değerlerimizi yeniden güncellemeye ihtiyacımız var. İşte tam da bu noktada bu tür programlar bizi gelecek nesillerin medeniyet adına çok daha iyi bir seviyeye ulaşması için değerlidir. Daha çok bir araya gelmemiz gerekiyor. Artık dünya vatandaşlığı konuşuluyor. Biz, çocuklarımızı geleceğe hazırlamalıyız. Gaziantep olarak biz buna hazırız” şeklinde konuştu.

"Türkiye sizin ikinci eviniz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise video mesajında uluslararası öğrencilere seslenerek, “Kendinizi iyi bir geleceğe hazırlamanız için Türkiye’de bulunduğunuz süre içerisinde akademik yeterliliğin yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da kendinizi en iyi şekilde geliştireceğinize inanıyorum. Ülkenize dönerken diplomanızın yanı sıra yanınızda Türkiye’den güzel arkadaşlıklar ve dostluklarınızda olsun ve artık buraya döndüğünüzde misafir olarak dönmeyin. Burası sizin ikinci eviniz olsun” dedi.

"Türkiye’deki eğitimden azami derecede istifade etmelisiniz”

Ülkemizin dört bir yanında yine dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencileri ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu video mesajında, “Yurtlarımızla, üniversitelerimizle, tesislerimizle onlarla her şekliyle her imkanla birlikte olmak bizler için ayrı bir mutluluk. Ülkemizin sunduğu bu imkanların genç arkadaşlarımız tarafından azami derecede istifade edilmesi ve onların eğitimleri sonrası, ülkeleriyle Türkiye’miz arasında kuracakları köprü aydınlık yarınlarımız için çok anlamlı bir başlangıcı ifade ediyor. Bu manada siz değerli genç arkadaşlarıma tıpkı bugün olduğu gibi bu kardeşlik ruhunu yarın da en güçlü şekilde muhafaza etmemizi ve yarınlara bu kardeşlik ruhuyla yarınların dünyasına çok ayrı çok anlamlı heyecanlar katacağınızı biliyorum” ifadelerini kullandı.

"Farklılıklarımız zenginliğimiz”

Yeni bir dünya kurulduğunu, bu yeni dünyanın adil olması gerektiğini, bunun için hepimize görev düştüğünü belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, Farklılıkları zenginlik olarak gördüklerini dile getirerek, “Türkiye’nin hiçbir kültürün ve ülkenin yaşantısına kendini benzetme gibi bir ideali, amacı yok. Türkiye’nin her ülkenin adil olması, kendi coğrafyasında bağımsız olması, kendi ayakları üzerinde durması ve Cumhurbaşkanımızın tabiriyle ‘Dünya 5’ten büyük’ olduğuna dair bir ideali var. Bunu gerçekleştirecek olan bu ülkenin kendi insanıdır. Bizler üniversitelerimizle tüm dünyanın hizmetkârıyız. Üniversite ve akademisyen sayılarının artmasıyla bilim, teknoloji ve buna benzer alanlarda güçlendikçe bilgimizi ve birikimimizi dünya ile paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz. Kapılarımızı daha çok gönül coğrafyasına açacağını söyleyen Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a özellikle teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yeni rektör Özaydın hedef yükseltti

Etkinliğin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesi’nde bugün itibariyle 5 bin 845 uluslararası öğrencinin bulunduğunu belirterek, 14’üncü Uluslararası Öğrenci Buluşması Etkinliklerinin de Gaziantep’te yapılmasını istedi. Prof. Dr. Özaydın, “Uluslararası öğrenci sayısının arttırılması için gerekli çalışmaları yapacağız. 10 bin öğrenciyi barındıracak gönlümüz var. Hedef koydum, bu sayıyı 10 bin öğrenciye çıkartacağız” dedi.

"Ülkemiz büyük bir eğitim üssü”

Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının sloganı olarak ‘Dünya ile Buluş’ ifadesini kullandıklarını belirten UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, “Dünyayla buluşmak ülkemizin büyük bir eğitim üssü haline gelmesi ve Uluslararası Öğrenci Buluşmalarında gösterdiğimiz birlik ve beraberliği hayatımızın diğer alanlarında da uygulamakla mümkündür. Bu düşüncelerle, 13 yıl boyunca Uluslararası Öğrenci Buluşmalarını organize eden, emek veren, katılan, katkı sağlayan, destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Programın sonunda protokol ile sponsorlara plaket ve günün anısına hediye verildi.

