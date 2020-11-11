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'Dur' uyarısına rağmen kaçtı, araziye attığı çorapların içinden 8 tabanca çıktı

DHA

'Dur' uyarısına rağmen kaçtı, araziye attığı çorapların içinden 8 tabanca çıktı


GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, güvenlik güçlerinin takibe aldığı, 'dur' uyarısı üzerine kaçmaya çalışırken, yakalanan şüphelinin araziye attığı çorapların içinde 8 tabanca ele geçirildi.
Nurdağı ve İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Nurdağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakçagözü Mahallesi'nde, ismi açıklanmayan kişinin silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine takibe başlayan güvenlik güçleri, şüpheliyi dün sabah saatlerinde evden çıkarken fark etti. Ekiplerin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheli, yanındaki poşeti araziye atarak, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu şüpheli yakalanırken, araziye attığı poşette de çorapların içine gizlenen 8 tabanca bulundu. Tabancalara el koyulurken, şüphelinin sorgulanmasına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-11-11 16:47:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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