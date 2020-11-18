Uluslararası buluş fuarı’ndan HKÜ’ye ödül Görme Engelliler için Geliştirilen “Konuşan Dijital İnsülin Kalemine” Gümüş Madalya

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Betül Tosun ve Arş. Gör. Ezgi Dirgar, geliştirdikleri ‘Konuşan Dijital İnsülin Kalemi’ ile 5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'20)’de gümüş madalya ödülüne layık görüldü.

Dünya çapında büyük yankı uyandıran, dünyanın en fazla ziyaretçi sayısına sahip ve Türkiye’nin tek uluslararası buluş fuarı olan ‘5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’na katılan HKÜ Akademisyenleri, büyük başarıya imza attı. Türk Patent ve Marka Kurumu ev sahipliğinde gerçekleşen ve alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilen fuarda çalışmaları ile ödül alan HKÜ Akademisyenleri, bu başarının kendilerini daha da motive ettiğini ve yapacakları diğer çalışmalar ile bilim dünyasına daha fazla katkı sağlayacaklarını söyledi.

Konuşan dijital insülin kalemi ile bir sorun daha ortadan kalkıyor

Diyabeti tanımlayarak çalışmanın önemini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Betül Tosun, “Diyabet pankreastan salınan insülin hormonunun yokluğu ya da eksikliğine bağlı olarak gelişen, ömür boyu devam eden ve tedavisi olan kronik bir hastalıktır. Tip 1 ve Tip 2 diyabet olarak ikiye ayrılır. Tip 1 diyabet hastaları için hayati önem taşıyan insülin tedavisi, yeterli metabolik kontrolü sağlamak için Tip 2 diyabet hastaları için de çok önemlidir. Tüm dünyada en önemli körlük nedeni olan diyabetik retinopati (DR), diyabetin en önemli komplikasyonlarından biridir. Genel popülasyona göre körlük riski diyabet hastalarında 25 kat daha fazladır. Ayrıca Tip 2 diyabet genellikle 40 yaş sonrası ortaya çıktığından bu hastalar genellikle görme duyusu azalmış yaşlı hastalardır. Son yıllarda kullanımının kolay olması ve hastaların insülin enjeksiyonunu kendi kendilerine yaparken doz ayarlama konusunda daha güvenilir olması sebebiyle hazır insülin kalemlerini tercih etmektedirler. Fakat insülin kalemi kullanımı sırasında dozun görme engelli, yaşlı ve görme duyusu azalmış yaşlı hastalar tarafından doğru ayarlanamaması, kaleme takılan tek kullanımlık iğnenin tekrarlı kullanımı, enjeksiyon sırasında iğnenin ciltten dozun tamamı cilt altı dokuya geçmeden hemen çıkarılması (yetersiz enjeksiyon tekniği) özellikle dikkat edilmesi gereken konulardandır. Tüm bu hatalar diyabet tedavisini olumsuz etkilemekte ve diyabete bağlı görülebilecek ikinci sağlık sorunlarının önünü açmaktadır” dedi.

“Hata riskini en aza indiriyor”

Çalışmalarına dair açıklamalarda bulunan Arş. Gör. Ezgi Dirgar ise, “Geliştirdiğimiz Konuşan Dijital İnsülin Kalemi ile görme engelli, görme duyusu azalmış ya da okuma yazma bilmeyen yaşlı diyabet hastaları için uygulamanın daha doğru ve etkin yapılmasını sağlayan daha üstün özelliklere sahip bir insülin enjektörü sunmaktayız. Ürünün dijital ekranında rakamlar kolayca görülebilir büyüklüktedir ve doz arttırılıp azaltılırken rakamlar sesli olarak duyulabilir. Hasta artı (+) tuşuna bastığında ekranda rakam ile “1” yazar ve insülin kaleminden “bir” sesi duyulur. Doz birer birer arttırılır ve her artışta ekrandaki rakam sesli olarak insülin kaleminden duyulur ve bu sayede görme bozukluğu olan, yaşlı hastanın kendi kendine enjeksiyon yapması kolaylaşır ve hatalı uygulama yapma riski en aza iner” diyerek uygun üretici bulunduğu taktirde cihazın üretiminin başlayacağını dile getirdi.

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