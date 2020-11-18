Uluslararası buluş fuarı’ndan HKÜ’ye ödül Görme Engelliler için Geliştirilen “Konuşan Dijital İnsülin Kalemine” Gümüş Madalya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası buluş fuarı’ndan HKÜ’ye ödül Görme Engelliler için Geliştirilen “Konuşan Dijital İnsülin Kalemine” Gümüş Madalya

İHA

Uluslararası buluş fuarı’ndan HKÜ’ye ödül Görme Engelliler için Geliştirilen “Konuşan Dijital İnsülin Kalemine” Gümüş Madalya

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Betül Tosun ve Arş. Gör. Ezgi Dirgar, geliştirdikleri ‘Konuşan Dijital İnsülin Kalemi’ ile 5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'20)’de gümüş madalya ödülüne layık görüldü.
Dünya çapında büyük yankı uyandıran, dünyanın en fazla ziyaretçi sayısına sahip ve Türkiye’nin tek uluslararası buluş fuarı olan ‘5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’na katılan HKÜ Akademisyenleri, büyük başarıya imza attı. Türk Patent ve Marka Kurumu ev sahipliğinde gerçekleşen ve alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilen fuarda çalışmaları ile ödül alan HKÜ Akademisyenleri, bu başarının kendilerini daha da motive ettiğini ve yapacakları diğer çalışmalar ile bilim dünyasına daha fazla katkı sağlayacaklarını söyledi.
Konuşan dijital insülin kalemi ile bir sorun daha ortadan kalkıyor
Diyabeti tanımlayarak çalışmanın önemini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Betül Tosun, “Diyabet pankreastan salınan insülin hormonunun yokluğu ya da eksikliğine bağlı olarak gelişen, ömür boyu devam eden ve tedavisi olan kronik bir hastalıktır. Tip 1 ve Tip 2 diyabet olarak ikiye ayrılır. Tip 1 diyabet hastaları için hayati önem taşıyan insülin tedavisi, yeterli metabolik kontrolü sağlamak için Tip 2 diyabet hastaları için de çok önemlidir. Tüm dünyada en önemli körlük nedeni olan diyabetik retinopati (DR), diyabetin en önemli komplikasyonlarından biridir. Genel popülasyona göre körlük riski diyabet hastalarında 25 kat daha fazladır. Ayrıca Tip 2 diyabet genellikle 40 yaş sonrası ortaya çıktığından bu hastalar genellikle görme duyusu azalmış yaşlı hastalardır. Son yıllarda kullanımının kolay olması ve hastaların insülin enjeksiyonunu kendi kendilerine yaparken doz ayarlama konusunda daha güvenilir olması sebebiyle hazır insülin kalemlerini tercih etmektedirler. Fakat insülin kalemi kullanımı sırasında dozun görme engelli, yaşlı ve görme duyusu azalmış yaşlı hastalar tarafından doğru ayarlanamaması, kaleme takılan tek kullanımlık iğnenin tekrarlı kullanımı, enjeksiyon sırasında iğnenin ciltten dozun tamamı cilt altı dokuya geçmeden hemen çıkarılması (yetersiz enjeksiyon tekniği) özellikle dikkat edilmesi gereken konulardandır. Tüm bu hatalar diyabet tedavisini olumsuz etkilemekte ve diyabete bağlı görülebilecek ikinci sağlık sorunlarının önünü açmaktadır” dedi.
“Hata riskini en aza indiriyor”
Çalışmalarına dair açıklamalarda bulunan Arş. Gör. Ezgi Dirgar ise, “Geliştirdiğimiz Konuşan Dijital İnsülin Kalemi ile görme engelli, görme duyusu azalmış ya da okuma yazma bilmeyen yaşlı diyabet hastaları için uygulamanın daha doğru ve etkin yapılmasını sağlayan daha üstün özelliklere sahip bir insülin enjektörü sunmaktayız. Ürünün dijital ekranında rakamlar kolayca görülebilir büyüklüktedir ve doz arttırılıp azaltılırken rakamlar sesli olarak duyulabilir. Hasta artı (+) tuşuna bastığında ekranda rakam ile “1” yazar ve insülin kaleminden “bir” sesi duyulur. Doz birer birer arttırılır ve her artışta ekrandaki rakam sesli olarak insülin kaleminden duyulur ve bu sayede görme bozukluğu olan, yaşlı hastanın kendi kendine enjeksiyon yapması kolaylaşır ve hatalı uygulama yapma riski en aza iner” diyerek uygun üretici bulunduğu taktirde cihazın üretiminin başlayacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaski projelerine AB’den 200 milyon TL’lik dev hibe
YEREL HABERLER Gaski projelerine AB’den 200 milyon TL’lik dev hibe
Ayakları yanmış halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi
YEREL HABERLER Ayakları yanmış halde bulunan kaplumbağa tedavi ...
Şehitkamil’de trafik bilincini artıracak yatırım Şehitkamil trafik parkının yapım çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Şehitkamil’de trafik bilincini artıracak ...
(Özel) Kadınlar patronu oldukları meslekte erkeklere taş çıkartıyor
YEREL HABERLER (Özel) Kadınlar patronu oldukları meslekte erkeklere ...
Başkan Kılıç personellerle istişare toplantısı yaptı Sait Kılıç: “Oğuzeli bizlere emanet”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç personellerle istişare toplantısı ...
Gaziantep'te 20 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 20 kilo esrar ele geçirildi
Yeni tedbirler Cuma akşamı başlıyor
YEREL HABERLER Yeni tedbirler Cuma akşamı başlıyor
Araban’da sis hayatı olumsuz etkiledi Araban’da sis sonrası görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
YEREL HABERLER Araban’da sis hayatı olumsuz etkiledi Araban’da sis ...
El Bab’da 25 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi
YEREL HABERLER El Bab’da 25 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi
Gaziantep’te 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi
GSO kasım ayı meclis toplantısı yapıldı GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Sanayicilerimizin şartlar ne olursa olsun çabası, direnci takdire şayandır. bu mücadele tüm dünyaya örnek bir mücadeledir”
YEREL HABERLER GSO kasım ayı meclis toplantısı yapıldı GSO Meclis ...
Cerablus’ta el yapımı patlayıcı ele geçirildi
YEREL HABERLER Cerablus’ta el yapımı patlayıcı ele geçirildi
Şahinbey'de 125 bin bebeğe "hoş geldin" bebek hediyesi
YEREL HABERLER Şahinbey'de 125 bin bebeğe "hoş geldin" bebek ...
Fikri olan herkese bu üniversite açık Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Prof. Dr. Bozkurt: “Sanayicilerimizin her zaman yanındayız”
YEREL HABERLER Fikri olan herkese bu üniversite açık Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Prof. ...
Dünya KOAH günü SANKO Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu: “KOAH’lı hastaların kovıd-19’da akciğer tutulumları daha fazla, yaşam kayıpları yüksektir” “KOAH yeterince bilinmemekte, yeterince teşhis edilememekte ve teşhis edilenler de etkili bir şekilde tedavi edilememektedir”
YEREL HABERLER Dünya KOAH günü SANKO Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ...
Gaziantep'te, polis ve zabıta vatandaşları tek tek uyardı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, polis ve zabıta vatandaşları tek tek ...
İmkander’den 5 bin çocuğa kışlık giyim
YEREL HABERLER İmkander’den 5 bin çocuğa kışlık giyim
Korona virüs kurallarına uymayan 633 kişiye ceza
YEREL HABERLER Korona virüs kurallarına uymayan 633 kişiye ceza
Gaziantep’te huzur operasyonu: 164 kişiye işlem
YEREL HABERLER Gaziantep’te huzur operasyonu: 164 kişiye işlem
Polis telefon kaçakçılarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis telefon kaçakçılarına göz açtırmıyor
Polis hırsızlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis hırsızlara göz açtırmıyor
Başkan Tahmazoğlu’ndan Kaymakam Mutlu’ya Ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu’ndan Kaymakam Mutlu’ya Ziyaret
HKÜ ile Kalyon PV iş birliğinde ilk eğitim
YEREL HABERLER HKÜ ile Kalyon PV iş birliğinde ilk eğitim
İslahiye'de koronavirüs yasakları camilerden anonsla duyuruldu
YEREL HABERLER İslahiye'de koronavirüs yasakları camilerden anonsla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X