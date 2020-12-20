Silahını temizleyen komiser yardımcısı ağır yaralandı

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Gaziantep'te 26 yaşındaki komiser yardımcısı, zimmetli silahını temizlerken tabancasının ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev alan M.M.O., evinde temizlediği silahın ateş alması sonucu başından vuruldu. Silah seslerini duyan komşuları ise 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralı komiser yardımcısını hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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