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Gaziantep FK'nın bileği bükülemiyor Kırmızı-siyahlılar 22 maçtır gol atıyor, 11 maçtır mağlup olmuyor Gaziantep ekibi bir yıldır sahasında maç kaybetmiyor

İHA

Gaziantep FK'nın bileği bükülemiyor Kırmızı-siyahlılar 22 maçtır gol atıyor, 11 maçtır mağlup olmuyor Gaziantep ekibi bir yıldır sahasında maç kaybetmiyor

Süper Lig'de son haftalardaki performansıyla öne çıkan takımların başında gelen Gaziantep FK, 22 maç üst üste gol atma başarısı ve 11 maçtır yenilmeme istatistiğiyle dikkat çekiyor. Gaziantep ekibinin öne çıkan bir başka özelliği ise yaklaşık bir yıldır sahasında maç kaybetmemesi.
Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren ve geçtiğimiz yıl Rumen teknik adam Marius Sumudica yönetiminde ligi sekizinci sırada tamamlayan Gaziantep FK, 20202021 sezonun ilk 13 haftalık diliminde öne çıkan takımların başında geliyor. 13 haftalık periyotta sadece ilk hafta karşılaştığı Galatasaray'a mağlup olan Gaziantep FK, ligin en az mağlup olan takımı konumunda bulunuyor. Galatasaray maçının ardından oynadığı 11 maçta 5 galibiyet ve 6 beraberlik alan kırmızısiyahlı ekip, topladığı 21 puanla beşinci sırada bulunuyor. Geriye kalan haftalarda rakip kalelere 20 gol göndererek en çok gol atan takımlar arasında yer alan Gaziantep ekibi, kalesinde ise 15 gol gördü.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a geçit vermedi
Süper Lig'in 20192020 sezonunun başarılı takımları arasında yer alan Gaziantep FK, 20202021 sezonunda da yükselişini sürdürdü. Lige deplasmandaki 31'lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan Gaziantep ekibi, 2. haftada ise evinde oynadığı Karagümrük maçını son dakikada yediği golle 22 bitirerek bir puana razı oldu. Sonraki karşılaşmada Göztepe deplasmanından 22'lik beraberlikle dönen kırmızısiyahlılar, 4. haftada konuk ettiği Trabzonspor ile de 11 berabere kaldı. Sumudica'nın öğrencileri, 5. haftada da Antalyaspor ile 11 berabere kalırken, 6. haftada konuk ettiği Konyaspor'u 10 mağlup ederek hem beraberlik serisini bitirdi hem de ilk galibiyet sevincini yaşadı. Gençlerbirliği deplasmanından 11'lik skorla dönen Gaziantep, 8. haftada Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ı 31 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından zorlu Denizlispor maçını 10 kazanarak 3 puan çıkaran Gaziantep FK, 10. haftada ise yine son dakikalarda yediği golle Yeni Malatyaspor'la 22 berabere kalarak puanları paylaştı. Süper Lig'in 11. haftasını BAY geçen Gaziantep FK, 12. haftada konuk olduğu Başakşehir'i 21 mağlup etmeyi başardı.
Sumudica'nın takımı, son olarak geride kalan haftada ağırladığı Fenerbahçe'yi ise 31 mağlup ederek hem ligdeki 5. galibiyetini aldı hem de puanını 21'e çıkarak iyi gidişatını sürdürdü.

Kupada da son 16 turuna kaldı
Bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda da iki eleme maçı oynayan Gaziantep FK, önce 4. turda Serik Belediyespor'u 30'la geçti, sonrasında da 5. turda Kocaelispor'u 32 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. Gaziantep temsilcisi, gelecek turda ise Konyaspor ile eşleşti.

22 maçtır gol atıyor
Gaziantep FK'nın ligde en dikkat çeken istatistiği ise son 22 maçın tamamında rakip ağları sarsması. Ligde son olarak 20192020 sezonun 26. haftasında deplasmanda oynadığı Alanyaspor maçından 10 mağlup ayrılan Gaziantep ekibi, o müsabakanın ardından ligde ve kupada oynadığı 22 resmi maçın tamamında rakip ağları sarsma başarısı göstererek bu konuda rakipsiz olarak zirvede yer aldı.

Yaklaşık bir yıldır sahasında yenilmiyor
Gaziantep FK'nın öne çıkan bir başka istatistiği ise yaklaşık bir yıldır sahasında maç kaybetmeme olarak öne çıkıyor. Gaziantep FK, son olarak 20192020 sezonun 18. haftasında 18 Ocak 2020 tarihinde konuk ettiği Fenerbahçe'ye 20 mağlup olmuştu. Sumudica'nın takımı, söz konusu karşılaşmadan sonra sahasında oynadığı 13 lig ve 2 kupa maçında 8 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Bu maçlarda kırmızısiyahlılar rakip kalelere 33 gol gönderirken, kalesinde ise sadece 16 gol gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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