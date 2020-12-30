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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN Entegre TISA Programı finali gerçekleştirildi

İHA

GAÜN Entegre TISA Programı finali gerçekleştirildi

Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi yürütücülüğünde, Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu’nun (IOM) desteklediği“Enteggre İnovasyon ve Teknoloji Tabanlı Girişim Hızlandırma Programı” finali gerçekleşti.
Gaziantep Üniversitesi Senato Toplantı Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, girişimcinin riskleri yöneten bir kişi olduğunu vurguladığı konuşmasında, “Bir girişimci her şeyi değiştirir. Herkes girişimci olamaz. Girişimcilik okuryazarlıkla ile de olmaz, riskleri yönetme sanatıdır. Girişimciyi; yenilik ekonomisi, bilgi ekonomisi bağlamında değerlendirmek gerekir. Girişimci tekdüzeliğe karşı çıkan düz yolda gitmeyen insandır. Yeni fikirleri ancak çok yönlü düşünenler bulur, tek tip düşünenler bulamaz. Girişimci gençlerimizden tek bir isteğim bu serüveninizde insanı odağınızda tutarak iş fikirlerinizi hayata geçirmenizdir" dedi.
Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu Geçim Kaynakları proje ekibi üyeleri ise "Enteggre TISA projesi bize, göçmen ve ev sahibi topluluklardan genç girişimcilere fırsatlar sunulduğunda, teknolojiyi kullanarak akıllı çözümler oluşturmak için fikirlerini daha da geliştirerek el ele çalışabileceklerini gösterdi. Eğitimler, mentorluk ve danışmanlık desteğinin yanı sıra gelecekte iş sunabilecek birçok iş fikri geliştirildi. Gaziantep Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bu proje sayesinde ortak geleceğimiz için parlak fikirli gençleri destekledik” şeklinde konuştu.
Büyük ödül sahiplerini buldu
Büyük ödülün sahibi Extra AIYapay Zeka Tabanlı Bakım Süreçlerindeki Kaybı Önleyici Yazılım iş fikri ile Ayça Küçükdurmaz ve Bsfpro Kara Asker Sineği Larvaları ile Kanatlı Hayvan Balık Yemi ve Azot Değeri Yüksek Organik Gübre Üretimi Projesi ile Manar Abdulrahim oldu. 100 biner TL yatırım hibesi ödülü Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın veBirleşmiş Milletler Göç Kuruluşuadına Proje Destek Sorumlusu Ivan Lwanga tarafından verildi.
Finalde heyecan doruğa ulaştı
300 Başvurudan en iyi 40’ının katıldığı startup haftasonu programından seçilen ilk 25 Suriyeli ve Türk katılımcı belirlendi.Eğitim programlarını tamamlayan 6 ekip yatırım yapmaya hazır iş fikirlerini jüriye sundu. Jüri, iş planı sunumlarını değerlendirerek başlangıç sermayesi olarak planlanan 100 biner TL yatırım hibesinin verileceği en iyi 2 takımı seçti. GAÜN Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine; Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşuadına Proje Destek Sorumlusu Ivan Lwanga, Geçim Kaynakları Projeleri Kıdemli Asistanı Ehsanullah Mayar ve Geçim Kaynakları Projeleri Asistanı Zeynep Batmaz Nacak katıldı.
35 Yaşın altındaki Suriyeli Mülteci ve Türk Vatandaşlarının, teknoloji tabanlı girişim becerilerini ve istihdam potansiyeli yüksek inovatif iş fırsatlarını desteklendiği program boyunca altı finalist takım, iş fikirlerini içeren sunumlarını gerçekleştirdi.

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