Araban’da Erdoğan izleri

1957 yılında ilçe olmasına rağmen yıllarca köy olarak görülen Gaziantep’in Araban ilçesi, Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın aracı olduğu hizmetlerin ardından yeniden ilçe kimliğine bürünmeye başladı.

Cumhuriyetin ilanından sonra Raban isimli bir kasaba olan ve 1957 yılında ise ilçe yapılarak Gaziantep’te bağlanan bölgenin adı ise araban olarak değişti. Yaklaşık 30 yılı aşkın süredir ilçe olmasına rağmen köy gibi görülen Araban’ın kabuğu ilk kez Anap’tan seçilen eski Belediye Başkanı Servet Yiğit ile kırmaya başladı. 4 dönem başkanlık yapan Yiğit döneminde köyden kasabaya dönüşmeye başladı. Ak Parti iktidarı ile hizmetler almayan başlayan Araban ilçesi ilk kez 23 dönemde Ak Parti’den Milletvekili seçilen Mehmet Erdoğan ile ilçe kimliğine bürünmeye başladı.

Milletvekili olduktan sonraki süreçte sık sık ziyaret ederek ilçenin gereken yatırımları alması konusunda yoğun çaba sarf eden Mehmet Erdoğan, aracı olduğu hizmetlerle ilçenin daha yaşanılabilir ilçe hüviyetine bürünmesinde önemli rol aldı. İlçeye ulaşım, ekonomik, sağlık, eğitim, kültürel ve altyapısal çözümler üreten Erdoğan, kıvraklığı ve zekası ile de hem bölgede hem de ülke genelinde sevilen siyasetçiler arasında yer aldı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın girişimleri sonucunda ilçeye verilen başlıca hizmetler ilki, Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın girişimleri sonucunda, 2007 yılında Gaziantep İl Özel İdaresince yapımına başlanan GaziantepAdıyaman bölünmüş duble yol çalışmalarının 1. etabı olmuştu. Önce 37 kilometrelik Gaziantep Yavuzeli bölümü tamamlanmış, ardından ise 26 kilometrelik YavuzeliAraban arasındaki çalışmalar bitirilmişti. Çat Boğazı Barajı’nın yapılacak olması nedeniyle, baraj sularının altında kalacak olan ArabanBesni arasındaki kısmı olan Araban ilçesi çıkışından Ergen durağına kadar olan bölümünde değişecek olan yol güzergahının belirlenmesinde önemli rol oynayan Erdoğan, Ergen durağı sonrası başlayan ve 3. etabı olan 49 kilometrelik ArabanBesni bölünmüş duble yol çalışmalarının da tamamlanmasıyla bölgeyi toplamda 112 kilometrelik bölünmüş duble yola kavuşturdu.



Salgın hastalıkları bitirdi

Erdoğan 2010 yılında, İller Bankası yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından Araban’a 2 milyon 124 bin TL, yüzde 50 hibeli kredi çıkartılmasında ve ihalesinin yapılmasının ardından 2011 yılında Araban içme suyu şebekesinin yenilenmesi çalışmalarının başlatılmasında, 2012 yılında 42 bin metre uzunluğundaki içme suyu şebekesinin tamamen yenilenmesinde de etkin rol oynarken, bölge halkını Araban ilçesindeki mevcut içme suyu şebekesinin kanserojen üreten aspestli içme suyu şebekesinden, hattın muhtelif bölgelerinde kanalizayon hattı ile yanyana geçmesi nedeniyle birbirine karışan içme suyu ve kanalizasyon atıklarından kurtararak, bölgede sık sık görülen dizanteri ve tifa gibi ateşli hastalıkların bitmesine neden olmuştu.



Tarihi cami 60 yıl sonra ibadete açıldı

Erdoğan, Araban ilçe merkezinde bulunan ve aynı zamanda da ilçenin sembolü olan tarihi Raban Kalei Zerrin Kalesi üzerindeki tarihi İç Kale Cami’nin restore edilmesi ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaları için yaptığı girişimlerde önce Gaziantep Valiliği İl Özel İdaresi Kültür Varlıkları Fon’undan 760 bin TL kaynak ayrılmasında başrol oynadı. Ardından ise restorasyon çalışmalarının başlatıldığı tarihi İç Kale Cami 60 yıl aradan sonra 2018 yılında yeniden ibadete açılmasında vesile oldu.



Kırsalın kanalizasyon sorunu çözdü

Erdoğan, Araban ilçesine bağlı kırsal mahallerin de kanalizasyona kavuşmasında baş aktör oldu. Erdoğan 2010 yılında Araban ilçesi Kaymakamlığı tarafından başlatılan kanalizasyon yapılması için gerekli projelerin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na gönderilmesi ve projelerin onaylanması için Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın girişimleri ve yoğun takibi sonucunda projeler onaylanarak her köye kanalizasyon yapılması için 39’ar bin TL ödenek gönderilmesiyle kırsaldaki kanalizasyon çalışmaları tamamlanmış oldu.



Anıt mezarlar restore edildi

Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Elif kırsal mahallesi ile Hisar ve Hasanoğlu köylerinde bulunan, Roma dönemine ait üç tarihi anıt mezar Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın girişimleri sonunda restorasyon çalışmaları başlatıldı. Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde yapmış olduğu girişimler neticesinde, üç tarihi Anıt Mezarın restorasyon ve statik sağlamlaştırma çalışmaları 2011 yılı içerisinde yapılmaya başlandı. 2011 yılında restorasyon çalışması başlatılan bölgenin önemli tarihi eserlerinden olan üç tarihi Anıt Mezar’daki restorasyon çalışmaları 2015 yılında tamamlanarak turizme kazandırılmıştı.



Sokakların çamur deryasına dönüşmesini engelledi

Erdoğan, Araban ilçesinin ilk yerleşim yeri olan Kale Mahallesi’nin yazın toz toprak, kış mevsimlerinde ise çamur deryasına dönüşmesi engellemek için yaptığı girişimler sonucunda, önce ilçe merkezinde ve kırsaldaki tüm mahallerin yollarına kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının başlamısında etken oldu.



Ardıl Barajı

Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın girişimleri ve büyük çabaları sonunda 2013 yılında Araban ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde düzenlenen ve dönemim Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun ve binlerce Arabanlı çiftçinin katılımıyla düzenlenen törende Ardıl Barajı’nın temeli atıldı. Temeli atıldıktan sonraki süreçte yapım çalışmaları yüksek maliyet nedeniyle yavaş seyir eden Ardıl Barajı inşaası, yine Milletvekili Erdoğan'ın çabaları ile hızlandırılarak, 2017 yılında tamamlandı. 2017 yılında su tutulmasına başlanan baraj Milletvekili Erdoğan'ın yoğun mücadelesi sonucunda hayalden gerçeğe dönüştü. Yaklaşık yarım asırdır önceki hükümetler döneminde gündemde olan baraj yapımı yaklaşık 50 yıl sonra bölgedeki kurak toprakları sulamaya başladı. 2020 yılında tamamen doldurulan ve sulamaya başlanan baraj ile Araban Ovası'ndaki 206 bin dönümlük arazinin yaklaşık 26 bin dönümü sulanmaya başlandı. Yaklaşık 54 metre yükseliğe ve 10,9 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Ardıl Barajı ile bölge ve ülke ekonomisine yılda yaklaşık 14.5 mlyon TL'lik makmı sağlandı.



Barajın ismini torununda yaşatacak

Baraj çalışmalasının tamamlanması için 7 yıl boyunca yorulmadan, inatla mücadele eden Milletvekili Erdoğan'ın bu çabaları dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu da duygulandırmıştı. Bakan Eroğlu, süreçte sürekli kapısını aşındıran ve Ardıl Baraj projesinin yapımı için çaba sarf edelen Milletvekili Mehmet Erdoğan için, "Melletvekilimiz Mehmet Erdoğan bey, Ardıl Barajı'nın yapılamsı için mücadele etti. Gecesi gündüzü Ardıl barajı oldu. neredeyse çocuğu olsa, ismine ardıl" verecekti" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Eroğlu'nun bu sözlerini unutamadığını belirten Erdoğan ise, Eroğlu'na hitaben ise "Yeterki bu baraj olsun. Bir oğlumu evlendirdim. Sayın Bakan Eroğlu’nun o konuşmasını unutmadım, unutamamda. Bu nedenle doğacak ilk erkek torunuma Ardıl ismini koyacağım. Benim amacım bölgeye katma değer kazandıracak hizmetlerin yapılmasıdır. Bu kadar önemli ve güzel hizmetlerin ismini de soyumuzda yaşatırız" ifadelerini kullanmıştı.



Devlet Hastanesi yapıldı

Milletvekili Mehmet Erdoğan Sağlık Bakanlığı nezdinde bulunduğu girişimlerde ise ilçeye 20 yataklı Araban Devlet Hastanesi'nin yapımını yatarım programına aldırmış, 2016 yılında düzenlenen törenle hastanenin temeli atılmıştı. Erdoğan'ın yakından takip ettiği 3 bin 490 metrekare alana sahip olan İlçe Devlet Hastanesi bir yıl süren inşaat süresinin ardından 2017 yılında hizmete açıldı.

Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın giirişimleri sonucunda Araban ilçesi Elif Beldesine Çok Programlı Lise açıldı. 2010 yılında açılışı yapılan beldenin ilk Çok Programlı Lisesi 20102011 EğitimÖğretim yılında kayıtların başlamasıyla kayıt yaptıran Elif’li 72 kız ve erkek öğrenci lise eğitimine başladı. Bu okul daha sonra ise Gaziantep Valiliği tarafından 12 milyon lira keşif bedeli ile büyütülerek, 24 bin metrekare alan üzerinde kurulan 200 kız ve erkek öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu, kapalı spor salonu ve 10 dairelik öğretmen lojmanı bulunan eğitim kampüsü haline dönüştürüldü.

2014 yılında başlanan yeni okulun inşaatı 2016 yılında tamamlanarak Araban İlçesinin ve bölgenin eğitim kalitesinin yükselmesine büyük katkı sundu.

Milletvekili seçildiği ilk günden itibaren Araban için yatıp kalkan Milletvekili Erdoğan, diğer milletvekili ve bakanlarla birlikte ilçeye sayısın hizmet ve yatırımların gerçekleşmesine vesile oldu. Daha öncesi hükümetler döneminde üvey evlat muamelesi gördüğü için büyük bir köy görünümünde olan Araban ilçesini kırsal mahalleleri il ebirlikte ayağa kaldıran Erdoğan, Araban'ın önceliğinde diğer ilçelere ve Gaziantep geneline yapılacak hizmetler için önemli bir aracı oldu.

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