Ricardo Sa Pinto: Hakem maçı 2 dakika fazla oynattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ricardo Sa Pinto: Hakem maçı 2 dakika fazla oynattı

DHA

Ricardo Sa Pinto: Hakem maçı 2 dakika fazla oynattı


Kadir GÜNEŞ-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP Futbol Kulübü ile bir yılı opsiyonlu iki buçuk yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto, kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.
Pinto, takımın 21'inci haftada konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı maç ile ilgili hakemin maçı 2 dakika fazla oynattığını ve bu duruma anlam veremediğini söyledi.
Maçın uzatma dakikalarında kendi kalesine gol atan ve daha sonra takımdan ayrılmak için arkadaşlarıyla vedalaşan Juniour Morais ile ilgili de ayrılığın söz konusu olmadığını ifade eden tecrübeli teknik adam, ''Juniour Morais çok tecrübeli bir oyuncu. Özellikle maçta gösterdiği performans çok iyiydi. Her futbolcunun başına gelebilir. Son dakikada talihsiz bir biçimde topu kendi ağlarımıza gönderdi ve bununla ilgili de kendisini sorumlu hissetti. Bizim takım olarak kendisine ihtiyacımız var. Bizim için daha çok şey yapacak. Juniour aramızda olacak'' dedi.
Gaziantep Futbol Kulübü'nün tesislerinde gerçekleşen toplantıya, kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Özmen, Asbaşkan Müslüm Özmen, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.
Gaziantep'e geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Pinto, takımı zamanla tanıyıp daha iyi işler yapacağını söyledi.
'MAÇ FAZLA OYNANDI, GOLDEN ÖNCEKİ POZİSYON FAUL DEĞİLDİ'
1-1 berabere kaldıkları Hatayspor maçı ile ilgili de hakem hataları olduğunu dile getiren Ricardo Sa Pinto, hakemin maçı 2 dakika fazladan oynattığını ve Morais'in kendi ağlarına gönderdiği gol pozisyonu ile ilgili de golden önceki faul olmadığını söyledi.
Pinto, ''Benim fikrime göre hakem fazladan iki dakika oynattı maçı. Bunu ben de kimse de anlamadı. Biz bu şekilde 8 puan kaybettik. O puanları kaybetmeseydik zirvedeydik. Dün de şanssız bir an yaşadık. O pozisyon faul değildi, faul verildi ve devamı gol oldu. Yetkililerin bu tür şeylere dikkat etmesini istiyorum. Daha adaletli bir yönetim istiyoruz'' şeklinde konuştu.
'GALATASARAY MAÇI İÇİN ANAHTAR KELİME; ONLARDAN DAHA İYİ OLMALIYIZ'
Pinto, Süper Lig'in 22'nci haftasında kendi sahalarında oynayacakları Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili de maça iyi hazırlanacaklarını söyledi.
Galatasaray maçına konsantre olduklarını anlatan tecrübeli teknik adam, maçı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade ederek, ''Şimdiye kadar takım ile ilgili yapılan transfer haberlerinin tamamı yanlış. Eğer bir transfer yaparsak ya da herhangi bir gelişme olursa zaten iletişimi biz sağlarız. Cuma günü oynayacağımız Galatasaray maçı gerçekten çok önemli. Büyük ve önemli bir maç olacak. Galatasaray gibi büyük bir kulübe karşı kesinlikle kazanmak istiyoruz. Kapasitemizin en üst seviyesinde olmamız gerekiyor. Onlardan da daha iyi olmamız gerekiyor. O maç için anahtar kelime; onlardan daha iyi olmak. Rakibimize çok saygı gösteriyoruz ama takım olarak terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz'' dedi.
'OYUNCULARI TANIDIKÇA ALTERNATİF TAKTİK OLUŞTURACAĞIM'
Gaziantep'in güzel ve büyük bir şehir olduğunu, her geçen gün de biraz daha alıştığını belirten tecrübeli teknik adam, burada her gün daha çok çalışıp başarılı olmak istediğini söyledi.
Takımdaki oyuncuları tanıdıkça alternatif bir taktik oluşturacağının altını çizen Pinto şöyle dedi:
''Takımın çok yoğun maç programı var. O yüzden fiziksel yorgunluk da vardı. Oyuncularımın hepsini yüzde yüz tanıyorum. Her maç, her antrenman onları daha çok tanıyacağım. Nasıl oyuncular nasıl karakterler olduğunu daha çok göreceğim. Onları tanımadığım için de gelecekleri ile ilgili şu an bir karar alamam. Benim oynadığım sistem 3-4-3, 4-3-3 gibi sistemler ama takımın şu an ki sistemi çok iyi. Bu sistemi şimdilik değiştirmemek gerektiğini düşünüyorum ama niyetim alternatif bir sistem oluşturmak. Bu sistemle de daha fazla hücum futbolu oynayabilmek.''
Öte yandan Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen de yeni hocadan çok yüksek beklenti içerisinde olduklarını söyleyerek, takımın gidişatından memnun olduklarını ve geçmişe dair yaşanan olayları kapattıklarını anlattı.
Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Özmen de Pinto'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, Türkiye'nin Gaziantep'i her anlamda örnek aldığını ve futbolda da öne çıkacaklarını ve Süper Lig'in üst sıralarında kalmak istediklerini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Ricardo Sa Pinto'nun açıklaması
Erhan Özmen'in açıklaması
Müslüm ÖZmen'in açıklaması
 DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ.Ahmet KILIÇ
2021-01-25 18:20:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan şok baskın
YEREL HABERLER Jandarmadan şok baskın
Obezitede kişiye özgü beslenme tedavisi uyarısı
YEREL HABERLER Obezitede kişiye özgü beslenme tedavisi uyarısı
Filipinli Gargia, Nizip’te Müslüman oldu
YEREL HABERLER Filipinli Gargia, Nizip’te Müslüman oldu
Güneydoğulu ihracatçılar, Midyat'a fakülte kuracak
YEREL HABERLER Güneydoğulu ihracatçılar, Midyat'a fakülte kuracak
CANLI YAYIN DUYURUSU
YEREL HABERLER CANLI YAYIN DUYURUSU
Şahinbey atıkları geri dönüştürüyor Şahinbey 2023 hedefini şimdiden yakaladı: 110 bin ton atık toplandı
YEREL HABERLER Şahinbey atıkları geri dönüştürüyor Şahinbey 2023 ...
GTB'den Başsavcı Sekücü'ye hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER GTB'den Başsavcı Sekücü'ye hayırlı olsun ziyareti
Araban’da Erdoğan izleri
YEREL HABERLER Araban’da Erdoğan izleri
GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi protokolü yapıldı
YEREL HABERLER GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi protokolü ...
GAÜN ile Monastir Üniversitesi arasında akademik işbirliği
YEREL HABERLER GAÜN ile Monastir Üniversitesi arasında akademik ...
GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Tansü’ye iki ödül
YEREL HABERLER GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Tansü’ye iki ...
Kuruma tehlikesi altındaki Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi arttı
YEREL HABERLER Kuruma tehlikesi altındaki Tahtaköprü Barajı'nın su ...
Şehitkamilli sporcular milli takım seçmelerinde yüz güldürdü
YEREL HABERLER Şehitkamilli sporcular milli takım seçmelerinde yüz ...
Gaziantep FK'nın ilk yarı karnesi Kırmızı-siyahlılar 3 mağlubiyetle en az yenilen takım oldu Gaziantep ekibi bir yıldır sahasında maç kaybetmiyor Şampiyon takımlardan sadece Galatasaray'a yenildi
YEREL HABERLER Gaziantep FK'nın ilk yarı karnesi Kırmızı-siyahlılar ...
Gaziantep FK uzatmalarda yıkılıyor Gaziantep ekibi, son saniyelerde toplam 8 puan kaybetti Son dakika golleriyle hem zirve yarışından hem de 4 galibiyetten oldu
YEREL HABERLER Gaziantep FK uzatmalarda yıkılıyor Gaziantep ekibi, ...
(Özel) İtalyan makarnasına buğday Gaziantep’ten
YEREL HABERLER (Özel) İtalyan makarnasına buğday Gaziantep’ten
Ömer Erdoğan: "Sahanın hakimiydik ve hak ettiğimiz bir puan aldık"
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: "Sahanın hakimiydik ve hak ettiğimiz ...
Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor maçının ardından
Ricardo Sa Pinto: "Maçın hakkı beraberlik değildi, iki puan kaybettik" "Morais kendi kalesine attığı gol için özür dileyip takımdan ayrıldı"
YEREL HABERLER Ricardo Sa Pinto: "Maçın hakkı beraberlik değildi, ...
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Hatayspor: 1 (Maç ...
Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor:1-1
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor:1-1
Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Elbab’ta 1 terörist yakalandı
YEREL HABERLER Elbab’ta 1 terörist yakalandı