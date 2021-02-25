GKV’liler Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP) üyeliğine seçildi

GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) 10. ve 11. sınıf öğrencileri Avrupa Gençlik Parlamentosu Türkiye kapsamında gerçekleşen ulusal seçim konferansına katıldı.

Konferansta yapılan seçimin ardından Özel Cemil Alevli Koleji öğrencilerinden Başak Öngen, Nehir Sönmez, Esma Ayça Tabur ve Murathan Kurtaran gösterdikleri üstün başarılardan dolayı jüri tarafından EYP üyeliğine seçildiler. GKV’liler düzenlenecek uluslararası EYP toplantılarında Türkiye’yi temsil edecekler.

EYP (Avrupa Gençlik Parlamentosu) Türkiye’nin organize ettiği 25. Ulusal Seçim Konferansı dijital ortamda düzenlendi. Akademik dilin İngilizce olduğu, 8 resmi EYP jürisi ve 12 komite başkanı tarafından öğrencilerin değerlendirildiği konferansa Türkiye’nin dört bir yanından lise öğrencileri katıldılar. GKV Özel Cemil Alevli Koleji öğrencileri Çevre, Halk Sağlığı; Dışişleri, Yapay Zeka, Bütçe, Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri komitelerinde 5 gün boyunca tartışıp Avrupa Birliği üyesi ülkelerin geçmişten bugüne aldıkları aksiyonları değerlendirdiler. Konferansın 4. ve 5. gününde yapılan genel kurulda her komite kendi çözüm önerilerini ikna becerileri ve kreatif soru sorma yeteneklerini kullanarak oylamaya sundular.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Özel Cemil Alevli Koleji IB Koordinatörü Ali Pamuk, “EYP, gençlere kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam sunan, açık fikirli, hoşgörülü birer aktif vatandaş olmalarını sağlayan, gençler tarafından gençler için düzenlenen bire bir eğitim programıdır. EYP üyesi olmak, üyelere bu konferansların düzenlenme aşamasında aktif rol almak, çeşitli özel eğitimlere erişmek ve daha geniş bir kültürlerarası yelpazede farklı rollerde yer almak gibi olanaklar sağlar. Konferans sonrasında EYP üye seçimlerine katılan GKV Özel Cemil Alevli Koleji öğrencilerinden Başak Öngen, Nehir Sönmez, Esma Ayça Tabur ve Murathan Kurtaran gösterdikleri akademik, sosyal ve genel başarı sonrasında diğer Avrupa ülkeleri tarafından düzenlenecek olan konferanslarda, EYP Türkiye’yi temsil etmek üzere, jüri tarafından seçilerek EYP üyesi olma hakkına sahip oldular. EYP üyesi seçilen öğrencilerimiz sonrasında yeni üye eğitimlerini tamamlayarak EYP üyesi olmanın avantajları ve vizyonu hakkında bilgi sahibi oldular.

Öğrencilerimizi ve öğrencilerimize destek olan öğretmenlerimizi göstermiş oldukları başarıdan ötürü kutlarız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.