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GTO ve GIZ Kobilere destek için hazır Acıoğlu: "Üyelerimiz için destek başvuruları devam ediyor" Vega: "Amacımız GTO ile yürüttüğümüz iş birliklerini çeşitlendirmek" Manas: "Yöneticilerin yapay zekâ olacağı bir gelecek bekliyor bizi"

İHA

GTO ve GIZ Kobilere destek için hazır Acıoğlu: "Üyelerimiz için destek başvuruları devam ediyor" Vega: "Amacımız GTO ile yürüttüğümüz iş birliklerini çeşitlendirmek" Manas: "Yöneticilerin yapay zekâ olacağı bir gelecek bekliyor bizi"

Gaziantep Ticaret Odası ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ortaklığında yürütülen ve KOBİ’leri desteklenmeye yönelik “Değişim ve Dönüşüm Zamanı Projesi” için online olarak tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı (PEP) kapsamında, GTO ve GIZ iş birliğinde yürütülen proje ile 30 işletmeye danışmanlık ve istihdam desteği sağlanacak. KOBİ’lerin destekten yararlanabilmek için 3 Mart Çarşamba gününe kadar başvuruda bulunabilecekleri projenin tanıtım toplantısı, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, PEP Program Yöneticisi Alberto Vega ve Fütürist/Girişimci Alphan Manas’ın katılımıyla düzenlendi. GTO Genel Sekreter Yardımcısı Gülbin Çalışkantürk’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan GTO Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, projelerine verdikleri destekten dolayı GIZ’e teşekkür ederek “Geçen hafta imzaladığımız protokol ile inanıyorum ki; yakın gelecekte GTO ve GIZ adını, ses getirecek özel projelerde birlikte duyacaksınız” dedi.
KOBİ Destek programına başvuru yapabilirsiniz
Pandeminin ne zaman biteceğini bilmediklerini fakat iş dünyasının çok zor durumda olduğunu net olarak bildiklerini ifade eden Acıoğlu, tüm sektörlerde olduğu gibi kendisinin de yer aldığı hizmet sektörünün derinden etkilendiğini ve ayakta kalabilmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.
GTO olarak ellerinden geleni yaptıklarını, destek projeleri üretip, sorunların çözümü için de çalmadık kapı bırakmadıklarını belirten Başkan Yardımcısı Acıoğlu, GTO üyelerinin Değişim ve Dönüşüm Zamanı Projesi kapsamındaki KOBİ desteğinden yararlanmak için 3 Mart’a kadar başvuru yapabileceklerini hatırlatarak,“Ankara ile yakın temas içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, işletmelerimizin ticari hayatta yollarına çıkan taşları temizlemek hedefli. GIZ gibi kurumlar ile geliştirdiğimiz projeler ise işletmelerimizin gelişimini desteklemek hedefli, geleceğe hazırlamak hedefli, vizyonlarını geliştirmek hedefli ‘Değişim ve Dönüşüm Zamanı Projesi’nin de amacı bu. Yaşanan pandemi süreci işletmelerin dijitalleşme takvimini çok çok öne çekti, mecbur bıraktı. Ama hazırlıksız yakalandık. Bütçe ayırmamıştık, personel yetiştirmemiştik, altyapımız yoktu O yüzden de maliyeti ağır oldu. İşte GTO olarak iş birlikleri geliştirmemizin, projeler üretmemizin nedeni hem bu tür maliyetleri azaltmak hem de üyelerimizi geleceğe hazırlamak" ifadelerini kullandı.
Vega: "Amacımız GTO ile yürüttüğümüz iş birliklerini çeşitlendirmek"
Bu projeyle önemli bir katkıda bulunmaya çalıştıklarını ve GTO projelerine destekte bulunmaktan büyük zevk aldıklarını belirten Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı (PEP) Program Yöneticisi Alberto Vega ise, “Bu projeyi de ekonomiyi yeniden canlandırmaya yönelik çalışmalarımızdan birisi olarak görüyorum. Şunu iyi biliyoruz ki, bu dönemde birçok kişi ve kurum GTO’nun sunduğu hizmete ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla bu projeden de büyük beklentimiz var. Hedeflediğimiz amaca da ulaşabileceğimizi güvenle söyleyebilirim. Bu ve benzeri projeleri artırmak, GTO ile yürüttüğümüz iş birliklerini çeşitlendirmek niyetindeyiz. Ekonomiyi çok iyi anlamamız gerekiyor. Virüs salgınında olduğu gibi dışarıdan gelen şoklara, olumsuz etkilere karşı da dayanıklılığımızı el birliğiyle güçlendirmeliyiz" şeklinde konuştu.
Manas: Yöneticilerin yapay zekâ olacağı bir gelecek bekliyor bizi
Toplantıda açılış konuşmaları ardından “Şirketlerin Sürdürülebilir Gelecek Senaryoları” konulu sunum gerçekleştiren ve dikkat çekici bilgiler veren Fütürist/Girişimci Alphan Manas, yakın gelecekte pek çok şeyin değişeceğini ve bu değişimlere hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti. Manas, “Araştırma kuruluşu Forrester’a göre 2021’de ABD’deki işlerin %10’u otomasyona girecek. Yani çalışan gerektirmeyecek. McKinsey’e göre ise bu rakam 2030’da %50’ye ulaşacak. Yani yapay zekâ ve robotlar 2030 itibarıyla 800 milyon kişiyi işsiz bırakabilir. Yöneticilerimizin dahi yapay zekâ olacağı bir gelecek bekliyor bizi” dedi.
Kullan at ürünlerin çok daha sık görüleceğini, bulaşık makinelerine de ihtiyaç duyulmayacağını söyleyen Alphan Manas, “O kadar ucuza mal edilebilecek ki yemek takımları, çatal bıçak setleri Yıkamadan direkt çöpe atılabilecek. Pek çok şey değişecek hayatımızda. Yolcu uçakları dahi elektrikle uçacak. ABD’de bu yönde araştırmaları olan bir şirkette benim de yatırımım var. Ülkemizin çok şanslı bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Kaya gazı ve kaya petrolünde olduğu gibi hızlı gelişecek teknolojilerle 2019 itibarıyla Metan Hidrat’tan doğalgaz elde edilmeye başlandı. Türkiye’de Karadeniz bölgesinde yüksek oranda Metan Hidrat yatakları var. Metan Hidrat doğalgazın donmuş hali. Dolayısıyla Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde çok sayıda doğalgaz yatağı var ama şu an için teknoloji yetersiz. 20232024’ten sonra bu yataklar kullanılabilir hale gelecek" diye konuştu.
Pandemiyle beraber evden çalışma oranının çok yükseldiğini ve önümüzdeki yıllarda bunun daha da artacağını vurgulayan Manas, 2025 yılına gelindiğinde evden çalışanların sayısının işe gidenleri geçeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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