Gaziantep'te devrilen midibüsteki 3 kişi yaralandı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontolünden çıkarak devrilen midibüsteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yeşilkent Mahallesi´nde meydana geldi. Kürşat Balcı yönetimindeki 27 AES 346 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kürşat Balcı ile yanında bulunan Üzeyir Deve ve Ergincan Çaparuşağı yaralandı. 3 yaralı ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-02-28 14:17:15



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