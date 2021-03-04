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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En Ekonomik Enerji: Güneş enerjisi

İHA

En Ekonomik Enerji: Güneş enerjisi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mühendislik Fakültesi ile Kalyoncu İnovasyon Teknoloji ve Transfer Ofisi (KALİTTO) tarafından “Yenilenebilir Enerjide Yeni Konuşmalar” webinar serisinin dördüncüsü video konferans sistemi ile gerçekleştirildi. Yenilebilir enerjinin öneminin arttığı vurgulayanan toplantıda en ekonamik enerji kaynağının ise güneş olduğu belirtildi.
Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili detaylı bilgilerin verildiği etkinliğe bu kez, ODTÜGÜNAM (Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Turan, “Fotovoltaik Güneş Enerji Teknolojilerinin Gelişimi ve Geleceği” başlıklı sunumu ile konuk oldu. Video konferans yöntemi ile çevrimiçi gerçekleştirilen webinarın açılış konuşmasını HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli yaptı. Webinarın başarılı geçmesi dileklerinde bulunan Prof. Dr. Dereli, emeği geçenlere ve katılımcılara da teşekkür etti.
"Yenilenebilir kaynaklara yönelmek gerekli"
Güneş enerjisinin stratejik önemi ile sunumuna başlayan Prof. Dr. Raşit Turan, “Atmosferin ısınması ve iklim değişikliği dünyamızı tehdit etmektedir. Fosil yakıtların kullanımı ile ilgili yakın gelecekte yaptırımlar gelecektir. Bu konularla ilgili çok kötümser senaryolar mevcut durumdadır. İşte bu sebepler, her geçen gün yenilenebilir enerji sistemlerinin önemi ve gerekliliğini artırmaktadır. Bu anlamda ülkemize bakacak olursak ekonomik düzeyde ülkemizde duyulan enerji ihtiyacı ve bu durumda ortaya çıkan cari açık son derece yüksektir. Eğer biz ülke olarak enerji ithalatımızı azaltırsak bizim refah seviyemiz artacağı gibi bu anlamdaki cari açık ta azalacak belki de kalmayacaktır. Bu da Türkiye’nin gelişimine çok ciddi katkı sunacaktır. Enerji ithalatını azaltmak, yerli ürünleri kullanmayı artırmak ile başlar. Kömür ve nükleer enerji gibi seçenekler ülkemizde kullanılabilir, ancak bunlar hem kısa süreli çözüm olacak hem de çevresel açıdan tehlikeli durumlar oluşturabilecektir. Uzun vadeli bakmak için rüzgâr enerjisi ve özellikle de güneş enerjisi kullanımını artırmamız gerekiyor. Günümüzde güneş enerji üretiminin maliyeti her geçen gün daha da düşmektedir. Bu bağlamda günümüzde güneş enerjisi, en ekonomik enerji üretme yöntemidir” dedi.
“Kalyon PV’nin Karapınar’daki 1300 MWP GES’i ülkemizin en büyük güneş enerji santralidir”
Türkiye’de elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 3.54’ünün gibi bir oranda güneşten elektrik üretildiğini belirten Prof. Dr. Raşit Turan, “Bu oran az gibi görünse de dünyanın birçok ülkesine kıyasla iyi bir orandır. Ülkemiz, güneş enerjisinde özellikle son yıllarda çok büyük sıçrama yaptı. Yakın zamanda ülkemizin dünyanın bu anlamdaki öncü ülkeleriyle rekabet edebilecek konuma geleceğini öngörüyoruz. Özellikle Kalyon PV’nin Karapınar’daki 1300 MWp GES’i ülkemizin en büyük güneş enerji santralidir. Bu tür büyük yatırım ve gelişimler, ülkemizin milli üretim hamlesi anlamında son derece önem arz etmektedir” dedi.
GÜNAM’ın faaliyetleri
Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM)’ı görsellerle anlatarak bilgiler veren Prof. Dr. Raşit Turan, “ODTÜ Kampüsünde 2009 yılında kurulan GÜNAM, yenilenebilir enerji çalışmaları üzerinde projeler üreten ve araştırmalar yapan bir merkezdir. ODTÜ’de kurulan bu merkezin güneş enerjisi ile ilgili çalışmaları 1970 yıllarına kadar gidiyor. 2009 yılında tam anlamıyla kurulan GÜNAM olarak 2010 yılında ilk endüstriyel hücreyi yaptık. Daha sonra, temiz oda ve organik güneş enerji hücresi üretimi yaptık. Günümüzde ise bu anlamda dünyanın seviyesi ne ise biz de o seviyede iş yapabilecek bir merkez haline geldik. Ayrıca geçtiğimiz ay ODTÜ’den ayrıldık. İsmimiz ODTÜ GÜNAM olarak kalacak, ancak mali ve idari olarak artık bağımsız bir merkez haline geldik. GÜNAM olarak yetiştirdiğimiz birçok isim çok önemli yerlerde ve çok önemli projelerde yer alıyor. Bunlardan birisi de Dr. Fırat Es, Kalyon PV’nin ArGe Müdürlüğü görevini yürütüyor. GÜNAM olarak 2024 yılına geldiğimizde, 200 kişi olarak çalışmalarımızı sürdürmek gibi bir hedefimiz var. Faaliyet olarak birçok başarılı işe imza attık” diye konuştu.
GÜNAM’ın başarılı çalışmalarından örnekler verilen ve yoğun katılım ile gerçekleşen webinarın sonunda ODTÜGÜNAM Yönetim Kurulu Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Turan, katılımcıların sorularını yanıtladı.

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