Milletvekili Erdoğan koronaya yakalandı

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AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

KBMM TürkiyeMoğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Grup Denetleme Kurulu üyesi olan ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin, eşinin ve kızlarının korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Erdoğan paylaşımında, "Perşembe günü bazı belirtiler üzerine yaptırdığımız testler sonucu eşim, kızlarım ve bende sonuçlar pozitif çıktı. Tedavimiz evde sürmekte bu vesileyle tüm hastalara şifalar dilerken kahraman şehidlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının ve milletimin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

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