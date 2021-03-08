Artukbey Kahve'den kadınlara 8 Mart'ta ücretsiz kahve

Artukbey Kahve, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle önemli bir jeste imza atarak yurt içi ve yurt dışındaki tüm şubelerinde kadınlara ücretsiz kahve ikram edecek.

Mardin’de kurulduktan sonra markalaşma yolunda hızlı adımlarla zirveye doğru ilerleyen, yurt içi ile yurt dışındaki 75 şubesi ve 600'den fazla ürün çeşidiyle dikkat çeken Artukbey Kahve, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde önemli bir jeste imza attı.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin dört bir yanında sayısı artarak devam eden bayileriyle dikkat çeken Artukbey Kahve, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle tüm şubelerinde kadınlara ücretsiz kahve ikram edecek.

Türkiye'nin büyük şehirlerinde şubesi bulunan ve son olarak da başkent Ankara'ya fabrika kurmaya hazırlanan Artukbey, tam otomasyonlu hizmet vermeye başlayacak.

8 Mart Kadınlar Günü'nde tüm şubelerindeki kadın misafirlerine kahve ikram edeceğini açıklayan Artukbey Kahve, yıl sonuna kadar yurt içi ve yurt dışı şube sayısını da 150'ye çıkarmayı hedefliyor.

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