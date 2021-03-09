SANKO'dan İstiklal Marşı'nın kabulü kutlaması

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “İstiklal Marşımızın kabulünün 100’üncü yılını gururla kutluyoruz” dedi.

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, tarihini bağımsızlık uğruna verdiği mücadelelerle yazan Türk Milletinin, Kurtuluş Savaşı’ndaki büyük zaferini, Mehmet Akif Ersoy gibi büyük şairin dizelerinde hayat bulan İstiklal Marşı’yla ölümsüzleştirdiğini kaydetti. Prof. Dr. Dağlı, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşımızın kabul edildiğini anımsatarak, “Bu yüce milletin verdiği mücadeleyi geçmişten günümüze taşıyan ve bağımsızlığımızın en büyük simgelerinden biri olan İstiklal Marşımızı 7’sinden 70’ine, kadınından erkeğine hepimizin sonsuza dek yaşatmak en önemli görevlerimizden biridir” ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy’un mütevazı hayatını vatan sevdalısı bir şair olarak sürdürdüğünü anımsatan Prof. Dr. Dağlı, mesajında özetle şu görüşlere yer verdi:

“Mehmet Akif Ersoy, ‘Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır’ diyerek milletimizin bilinçlenmesine dizleri ile katkı sağlamıştır. Büyük şair, her dizesi bir ders olan İstiklal Marşımızı milletimize armağan etmiştir. İstiklal Marşımızın Kabulünün 100’üncü yılını büyük bir gurur ve mutlulukla kutlarken, bu büyük eserin kahramanları olan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. SANKO Üniversitesi olarak, ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin birlik ve beraberliği için değerlerimizi özümsemiş mezunlar vermek amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.