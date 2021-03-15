Liv Hospital’da 14 Mart Tıp Bayramı düzenlenen kokteyl ile kutlandı

Liv Hospital Gaziantep Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramını pandemi kuralları çerçevesinde düzenlediği bir kokteyl ile kutladı.

Covit19 pandemi döneminde insan üstü çalışan doktorlar ve sağlık çalışanlarına bir nebze olsun moral vermek adına Liv Hospital Gaziantep hastanesi konferans salonunda pandemi kuralları çerçevesinde bir kokteyl gerçekleştirildi.

Liv Hospital Başhekimi Dr. Fatih Yendi, 14 Mart Tıp Bayramı haftası dolayısıyla bir mesaj paylaşarak, “Tüm dünyayı etkileyen Salgın sürecinde ailelerinden, yakınlarından, sevdiklerinden uzak kalan yüce gönüllü hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu bu fedakarca çaba ve çalışma her türlü takdirin üzerinde olup her zaman şükranla anılacaktır. Bu ulvi görevi yapan, hastalarımızın derdine derman olan, yaşamlarını insan hayatını adayan hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın “14 Mart Tıp Bayramı’nı” en içten duygularımla kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu, başarılı bir yaşam ve çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Uzm.Dr. Mehmet Berk’in de katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Berk, kendisinin de bir hekim olarak 2021 yılının Uluslararası Sağlık Çalışanları yılı ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, pandemi döneminde canı pahasına, evine gidemeden çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını Kutladı.

Etkinlik canlı müzik, pasta kesimi ve çiçek takdim edilmesi ile sonlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.