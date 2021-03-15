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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müzeler ve çocuk kütüphaneleri yeni tedbirlerle ziyaretçilerini ağırlıyor

İHA

Müzeler ve çocuk kütüphaneleri yeni tedbirlerle ziyaretçilerini ağırlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müze ve çocuk kütüphaneleri, yeni normalleşme sürecinde bulaş riskine karşı tedbirleri elden bırakmadan ziyaretçi kabul ediyor. Yoğun tedbirlerle ziyaretçileri ağırlamaya başlayan müzeleri ilk günde 23 bin kişi ziyaret etti.
Dünyayı ve Türkiye’yi kısa sürede etkisi altına alan korona virüs salgını’na karşı verilen ulusal mücadelede yeni döneme girildi. 1 Mart’tan itibaren başlayan yeni normalleşme sürecinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 11 müze ve 3 çocuk kütüphanesinde sosyal mesafeye göre düzen sağlandı. Hastalığın bulaşma riskine karşı gerekli bütün hijyen tedbirleri alındı. Müzelerde temas oranını en aza indirmek için temassız ödeme sistemine geçilirken, ziyaretçilere HES Kodu gösterme zorunluluğu getirildi.
Girişlerde ateş ölçümleri yapılırken el dezenfektanı sayısı arttırıldı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilen müzelerde içeride bulunan ziyaretçi sayıları kapasitenin yüzde 50’si olarak belirlendi. Müzeler periyodik aralıklarla dezenfekte edilerek, hastalık riski en aza indirilmesi hedeflendi. Öte yandan çocuk kütüphanelerinde ise ek olarak sterilizasyon cihazıyla kullanım öncesi ve sonrası kitaplar UVC morötesi ışınlar sayesinde 1 dakika içerisinde mikroplardan arındırılarak, damlacık ve temasla yayılan korona virüs’e karşı önlem sağlandı. Kendileri için oluşturulan özel bölümlerde gönüllerince kitap okuyabilme fırsatı bulan çocuklar, temiz bir ortamda eğlenceli vakit geçiriyor, ebeveynler de çocuklarının hijyenik kitaplara ulaşabilmesinin keyfini yaşıyor.
İlk günde müzeleri 23 bin kişi ziyaret etti
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panorama ve Müzesi, Ali İhsan Göğüs Müzesi ve Gaziantep Araştırmaları Merkezi, Atatürk Anı Müzesi, Bayazhan Kent Müzesi, Emine Göğüs Mutfak Müzesi, Fıstık Müzesi, Gaziantep Kalesi, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, Hamam Müzesi, Şehitlik Müzesi’nde yeni normalleşmenin başladığı günden bu yana 23 bin ziyaretçi ağırladı.

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