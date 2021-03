Sönmezler: “Temiz suya erişim temel insanlık hakkı”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sönmezler, iklimlerin değişimiyle sağlıklı suya erişimin zorlandığını hatırlatarak, temiz suya erişim hakkının temel insan hakkı olduğunu vurguladı.

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler mesajında, tüm dünyanın yeni tip Korona virüs (Kovid19) Salgını sorunuyla mücadele ederken, bir yandan da sağlıklı suya erişimin tüm dünyada önemli bir mesele haline geldiğini, “su” konusunun ülkenin ve şehrin içerisinde bulunduğu coğrafik konumu göz önüne aldığında, Gaziantep için daha hassas bir alan olduğunun altını çizerek, “Bilindiği gibi 2016 yılında ‘Düzbağ İçme Suyu’ projemizi hayata geçirmek için ilk adımlarımızı atmıştık. Kentimizin uzun yıllar içme suyu sorununu ortadan kaldıracak projemizi hayata geçirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Düzbağ Suyunu Gazi Şehir ile buluşturmanın sevincini siz değerli Gaziantepliler ile paylaştık. Birkaç yıl önce bir hayal, bir proje olan, Gazi şehrimizi Düzbağ suyu ile buluşturmak fikri bugün iklim değişikliği nedeniyle ülkemizdeki birçok ilde yaşanan su sıkıntısını şehir olarak bizim yaşamayacağımız gerçeğini yansıtıyor. Öte yandan şehrimizi Düzbağ’dan önce besleyen Kartalkaya Barajı’nı olası olumsuz senaryolar için yedek kaynak olarak değerlendiriyoruz. Şu an şehrimize verdiğimiz suyun kaynaklarına göre dağılımına baktığımızda şehrin yüzde 92’sini Düzbağ suyu ile beslenmektedir. Kartalkaya Barajı’nda doluluk oranımız yüzde 90 mertebesindedir” şeklinde konuştu.

Mesajı’nın devamında Sönmezler, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) hazırladığı Dünya Su Raporu’na göre iki milyardan fazla insan evlerinde güvenli içme suyu olmadan yaşadığını belirterek, “Su kaynaklarının kısıtlı olması, suya olan ihtiyacın her gün artması, yeryüzünde suyun eşit dağılım göstermemesi, iklim değişiklikleri ve artan çevre kirliliği, insanımızı ‘en temel insanlık hakkı’ olan yeterlikaliteli sudan mahrum bırakmaktadır. 2040 yılına kadar su ihtiyacının yüzde 50‘den fazla artması beklenmektedir. Önümüzdeki süreçte Dünya’da 700 milyon insanın yoğun su kıtlığı nedeniyle yerlerini yurtlarını terk etmek zorunda kalacakları gerçeği bizi beklemektedir. İşte tüm bu sebeplerden dolayı 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 22 Mart tarihini ‘Dünya Su Günü’ olarak ilan etti. İlk kez 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda önerilen ‘Dünya Su Günü’, gerek BM üyelerinin gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak anlamında oluşturuldu. Bu kutlamalar her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilmekte olup, 2021 yılının teması ‘Suyun Değeri’dir. Bu noktadan hareket ile yol aldığımız yatırımlarımızı daha da geliştirerek kadim şehrimizi geleceğe hazırlamak için çok çalışıyoruz. Hedefimiz şehrimizin tamamını Düzbağ suyu ile beslemek. Suyumuzun kalitesine güveniyor ve bu anlamlı günde bir kez daha ‘Gaziantep’te Su Çeşmeden İçilir Diyoruz’” ifadelerini kullandı.

