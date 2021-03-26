Yavuzeli’ni dolu vurdu

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Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde mercimek büyüklüğünde dolu yağdı.

Yavuzeli ilçesinde öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı 5 dakika sürdü. Dolu yağışı, çok sayıda araçta ve tarım arazilerinde küçük çaplı hasara neden oldu. Dolunun ardından ise sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar dolu ve yağmurdan kaçmaya çalışırken, yollarda su birikintileri oluştu.

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